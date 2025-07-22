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CHP, Proje Okul Yönetmeliği'nin iptali için Danıştaya başvurdu

CHP, Milli Eğitim Bakanlığının Proje Okul Yönetmeliği'nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Danıştaya başvurdu.

Haber Merkezi
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CHP, Proje Okul Yönetmeliği'nin iptali için Danıştaya başvurdu
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve partililerden oluşan heyet, başvuru öncesinde Danıştayın önünde açıklamalarda bulundu.

Özçağdaş, burada yaptığı açıklamada, günlerdir Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin sorunların konuşulduğunu belirterek ilk günden itibaren tam puan alan öğrencileri tebrik ettiklerini, hiçbir suçlamada bulunmadıklarını belirtti.

Söylemedikleri sözler üzerinden toplumun kutuplaştırılmaya çalışıldığını öne süren Özçağdaş "963 bin çocuğumuzun girdiği LGS sınavında, bizzat Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu iddialar ve gerçekler dokümanında ortaya konulduğu gibi gerek sözel sorular gerekse sayısal sorular, daha sınav bitmeden sınavda olmayan kişilerce yayınlanmıştır." dedi.

Sınava giren 963 bin kişinin, proje okullara girmek için yarıştığını aktaran Özçağdaş, Proje Okul Yönetmeliği'nin Anayasa'ya ve yasalara aykırı olduğu, eğitimde adaletin zedelendiğini savundu.

Suat Özçağdaş ve Özcan, açıklamanın ardından, Proje Okul Yönetmeliği'nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle hazırladıkları dilekçeyi Danıştaya sundu.

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