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CHP, proje okullarında öğretmen atamalarının iptali için dava açtı

CHP, Milli Eğitim Bakanlığınca, proje okullarına yapılan atamalara ilişkin işlemin iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Haber Merkezi
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CHP, proje okullarında öğretmen atamalarının iptali için dava açtı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve beraberindeki partililerle beraber dava dilekçesini sunmak için Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne geldi.

"Öğrencilere zulüm ettiniz, bundan vazgeçin"

Özçağdaş burada yaptığı açıklamada, proje okullarındaki öğretmenlerin yer değişikliğindeki karar alma sürecini eleştirerek, "Sayın Bakan, '38 bin öğretmenimiz vardı, 32 bini devam ediyor, 6 bini yer değiştirdi' diyor. Sayın Bakan, bu 6 bin kişinin görevine devam etmemesine nasıl karar verdin?" diye konuştu.

İktidarın, "proje okullarında tamamen itaatkar, kanaatkar ve biat eden nesiller yetiştirmeyi amaçladığını" iddia eden Özçağdaş, "Öğretmenleri tamamen yandaş listelerle uzaklaştırdınız, öğrencilere zulüm ettiniz, bundan vazgeçin." dedi. Açıklamaların ardından Özçağdaş, beraberindeki partililerle beraber dava dilekçesini Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na sundu.

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