  3. CHP, Sağlık Kanunu değişikliklerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı
CHP, Sağlık Kanunu değişikliklerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı

CHP, 21 Temmuz 2025 tarihli ve 7557 No'lu "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) dava açtı.

CHP, 21 Temmuz 2025’te kabul edilen ve sağlıkla ilgili bazı kanunlarda değişiklik öngören düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için AYM’ye dava açtı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"CHP Grubu olarak,

Özel hastane açma ve işletme dahil özel sektöre gördürülecek işlerde açık artırma ile lisans verme esası getiren, buna ilişkin kural koyma yetkisini Sağlık Bakanlığı’na devreden, buradan elde edilecek gelirin % 75’ini Sağlık Hizmetleri AŞ’ne aktaran,

Yeterli kontrol ve denetim önlemleri oluşturmadan kenevir ekimini kolaylaştıran,

Aile hekimlerinin çalışma koşullarını daha da zorlaştıran,

Eşdeğer alan ayrılmaksızın ve imar değişikliği yapılmaksızın belediye parklarında Şehircilik Bakanlığı’nca sağlık tesisleri için yer tahsisi yapan..

7557 sayılı sağlıkla ilgili kanunlarda değişiklik yapan düzenlemenin öncelikle yürürlüğünün durdurulması ve her halükarda iptali için AYM’ye başvurduk.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

