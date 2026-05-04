CHP sahaya çıkıyor: "Savunmadan hücuma" geçebilecek mi?

CHP, belediyelere ve partiye yönelik yargı operasyonlarına karşı mücadele alanını genişletme kararı alırken, bu kapsamda bugün itibarıyla tüm kadrolarıyla ülke çapında saha çalışmalarına başlayacağını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklaması yaparak CHP'nin 81 il ve 973 ilçede yoğun bir programla sahaya çıkacağını duyurdu ve şöyle konuştu:

"Hep sordunuz 'CHP ne yapacak?' diye. En iyi savunma hücumdur. Bugünden itibaren CHP bu kötülükleri yapanlara karşı, iktidarı değiştirmek ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma geçiyor, sahaya gidiyor. 4 Mayıs 2026 itibarıyla 106 bin sandık görevlimiz, o gün oy kullanacak sandıklarındaki kişilerle birebir görüşmeye başlıyor. Bu, iki ayda 186 bin hedef sayısına ulaşacak."

Sahaya çıkma kararı nasıl alındı?

Yargı operasyonların ülke genelindeki farklı CHP'li belediyelere uzanması ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve farklı kesimlerde parti olarak yeni bir politika izlenmesi gerektiğine ilişkin açıklamalar yapılmıştı.

Bu çerçevede Özel başkanlığında Parti Meclisi'nin (PM) nisan ayı sonundaki 7 saatlik toplantısında partinin "tüm kadrolarıyla sahaya inmesi" kararı alınmıştı.

Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından da Parti Sözcüsü Zeynel Emre CHP'nin 4 Mayıs'tan itibaren tüm kurumları ile halkla buluşacağını duyurmuş, "Ülkenin gerçeklerini anlatacağız. Asla durmayacağız, asla pes etmeyeceğiz, asla boyun eğmeyeceğiz" demişti.

CHP'nin yeni yol haritasına göre saha çalışmaları dört ana başlıkta yürütülecek ve bunlar "güvenlik, ekonomi, sosyal devlet ile adalet ve demokrasi" olarak sıralanıyor.

Milletvekilleri, PM ve MYK üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki politika kurulu başkanları ve örgütler koordineli şekilde her il ve ilçede esnaf, pazar, sicil toplum ve meslek odalarını ziyaret ederek, parti programını ve ülke sorunlarına çözüm önerilerini anlatacak.

CHP'nin saha çalışmalarının şu anda tarihi belirsiz olan seçime kadar kesintisiz şekilde sürmesi planlanıyor.

"Mutlak butlan" ve ceza davasının etkisi

Öte yandan, sahaya inme kararı alan CHP üstünde iktidarın 2023'teki kurultay ile ilgili "mutlak butlan" ilan etme ve aynı kurultayla ilgili ceza davası farklı kollardan devam ediyor.

DW Türkçe'den Gülsen Solaker'e konuşan CHP'li yetkililer "mutlak butlan" dosyasının Özgür Özel'in en başta dediği gibi sonuç değil süreç odaklı sürdürüldüğünü belirterek, şu yorumu yapıyor:

"Mutlak butlan çıkacak olursa, anlayın ki seçim yakındır. Çünkü iktidarın amacı CHP'yi tam seçim öncesinde bir karışıklığa sürüklemek ve o esnada şu anda konsolide olan CHP oylarının kaçmasını sağlamak. Bu nedenle hukuki olmayan bu dosya tamamen siyasi amaçlıdır ve seçime endekslidir."

CHP'nin Özgür Özel'i genel başkan seçtiği 38. Olağan Kurultayı'nda şaibe olduğu iddiasıyla açılan dava şu anda istinaf aşamasında.

Bu arada bu hafta ceza davasının yeni duruşması da yapılacak. CHP'nin 38. Kurultayı'na şaibe karıştığı iddiasıyla Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanması 6 Mayıs'ta Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilecek.

En son 1 Nisan'da görülen duruşmada eski İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama'nın ifadesinin bir sonraki duruşmada alınmasına karar verilerek duruşma ertelenmişti.

"Bugünden itibaren yeni bir aşamaya geçiyoruz"

Özel, 2023 kurultayından bu yana böyle bir "seferberlik hali" için örgütleri ve üyeleri sokaktan hiç çekmeden, sürekli bir hareketlilik ve hazırlık halinde tuttuklarını belirterek, şimdiye kadar yapılan mitingler ve toplantılara dair bilgi verdi.

CHP liderinin verdiği bilgiye göre parti yerel seçim kampanyasında 105 miting yaptı. Yerel seçimin ardından ise 21 büyük halk buluşması, 9 tematik miting düzenlendi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla mitingler sürdürülürken, 19 Mart 2025'ten bu yana 107 adet "İrade Milletindir" mitingi yapıldı.

Özel, "Kasım 2023'ten beri toplam 242 kez meydanlarda olan milletimize demokrasiyi kurtarmadan eve dönmemeleri çağrısını yapıyoruz" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünden itibaren hep beraber yeni bir aşamaya geçiyoruz. Milletimiz yıllardır her alanda adaletsizlik yaşıyor. Gelirde adalet yok, vergide adalet yok, mahkemelerde adalet yok, sosyal hayatta adalet yok. Bitmeyen bir ekonomi krizin ortasındayız, iktidar değişmediği takdirde krizin biteceğine yönelik en ufak bir inanç, en ufak bir gösterge de yoktur."