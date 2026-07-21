CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma ve verme", "irtikâp", "ihaleye fesat karıştırma", "nüfuz ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" iddialarını kapsıyor.

Soruşturma kapsamında, Silivri CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Bulut'un evinde arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildiği, yarın ise Silivri Adliyesi'ne sevk edileceği kaydedildi.