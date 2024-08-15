CHP sokak hayvanları yasasını AYM’ye götürüyor
CHP, sokak hayvanlarına ilişkin kanunu bugün Anayasa Mahkemesine götürüyor.
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ANKARA (EKONOMİ) CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ‘Ötanazi’ düzenlemesiyle kamuoyunda büyük tartışma yaratan 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle bugün saat 13.00’te Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracak.
CHP Grup Başkanvekili Günaydın başvurunun ardından saat 14.00’da Anayasa Mahkemesi’nin önünde basın açıklaması yapacak.
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