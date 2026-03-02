CHP somut vaatlerini açıkladı: İktidara geldikleri taktirde neler yapılacak?

CHP’nin, “Milletle Birlikte, Milletin Emrinde” sloganıyla gerçekleştirdiği toplantıda, somut vaatler kamuoyu ile paylaşıldı. CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin (CAO) 18 bakanlık için belirlediği vaatler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı program ile tanıtıldı.

Toplantıya, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra çok sayıda ilçe belediye başkanı ile il ve ilçe başkanları da katıldı. CHP Milletvekilleri de toplantıda yer aldı. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı için salon, Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı ve “Yükselen Türkiye için el ele” yazılı pankartlarla süslendi.

"İmamoğlu, fikren özgür"

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre toplantının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan gerçekleştirdi.

İmamoğlu’nun tutuklu olmasına karşın, “Fikren özgür” olduğunu belirten Tezcan, CHP’nin tüm tutuklu belediye başkanlarına selam gönderdi.

CHP’nin, “Türkiye siyasetinde bir ilke imza attığını” savunan Tezcan, “Tek seslilik yerine ortak aklı merkeze alıyoruz. Kapsayıcı bir siyaseti hayata geçirmek için buradayız” değerlendirmesinde bulundu.

CAO’yu, “Kurucu siyasetin merkezi olmaya odaklanmış, Türkiye İttifakı’nın vücut bulmuş hali” olarak nitelendiren Tezcan, “Aday ofisine arka planda gönüllü şekilde destek veren yüzlerce kişi var” diye konuştu.

Tezcan’ın konuşmasının ardından katılımcılara, CAO’nun çalışmalarının anlatıldığı tanıtım filmi izletildi. Filmde, CAO üyelerinin en temel alanlardaki vaatlerini ve “CHP iktidarında uygulanacak temel politikaları” anlattığı görüldü. Bu kapsamda adaletten yargıya, eğitimden sağlık ve sosyal politikalara kadar temek çok sayıda alanda vaatler sıralandı.

"Gerçek bir demokrasi"

Filmin ardından CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke kürsüye çıktı.

Böke, “Omuz omuza mücadele kararlılığında olduklarının” altını çizerek, “Bu salon, Türkiye için birlikte üretme motivasyonuyla bir arada bulunuyor” ifadesini kullandı.

CHP’nin, “Aktif yurttaşlığa dayalı gerçek bir demokrasiyi” kuracağını belirten Böke, “Bizler, Türkiye’yi kaldırmaya, herkes için haysiyetli bir yaşamı merkeze alan sosyal devleti inşa etmeye geliyoruz” yorumunu yaptı.

İmamoğlu'nun mesajları

Böke’nin konuşmasından ardından Ekrem İmamoğlu’nun mesajları salona dinletildi. Yapay zeka ile canlandırılan mesaj videosunda İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

"Ülkenin en değerli kurumları, sadakatten başka bir özelliği olmayanlara teslim edilmiş. Cezaevleri gazeteciler, siyasetçiler ve aydınlarla dolu. Küçük bir azınlık servetine servet katarken gençlerimiz işsiz, çocuklarımız ümitsiz... Şehirlerimiz çetelere, uyuşturucu kaçakçılarına teslim edilmiş.

Ülkemiz gerçek bir yol ayrımında. Büyük bir reform hamlesine ihtiyacımız var. Bu hamleyi yapmamız için de bu iktidarı değiştirmemiz gerekiyor. Ülkeniz makus tarihini, 100 yıl önce olduğu gibi bugün de CHP değiştirebilir. Değişimin başarı getirdiğini 2024’te gördük. 2024’te başardık çünkü CHP’yi tüm Türkiye’nin partisi yaptık.

CHP bugün, Türkiye’nin birinci partisi. 19 Mart’ta başlatılan kuşatma girişimine karşı genel başkanımız ve örgütümüzle dimdik ayakta durduk. Belediyelerimiz yoksulu, yaşlığı, genci koruduğu için millet bize güven duyuyor. Şimdi CAO olarak genel başkanımızın liderliğiyle bu güveni hak etme zamanı. Nasıl ki birinci dünya savaşının ardından bu ülkeyi ayağa kaldırdıysak, nasıl ki ülkeyi çok partili sisteme geçirdiysek bugün de büyük reformları biz yapabiliriz."

Özgür Özel'den açıklamalar

İmamoğlu’nun mesajının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye geldi.

Türkiye’nin kritik bir dönemden geçtiğini belirten Özel, konuşmasında özetle şunları kaydetti:

“Türkiye’nin daha güvenli, daha adil ve daha özgür bir ülke olması mücadelesinin içindeyiz. Bölgemiz bir ateş çemberine dönüşmüş durumda. Bölgemizin ABD ve İsrail’in müdahaleleri altında olduğunu biliyoruz ve İran’a yönelik saldırılara karşı olduğumuzu belirtiyoruz. AKP iktidarının bölgemizdeki ülkelere liderlik ederek bu savaşı engellemede başarısız olduğunu tespit etmek zorundayız.

ABD’nin, istediği her ülkeye müdahale edebilecek bir düzen kurmak istediğinin bilincindeyiz. AKP iktidarının, sanki tüm varlığını ona bağlamış gibi her koşulda Trump yönetiminin safında durmasını ve ürkek bir tavır göstermesini kabul etmiyoruz.

İran’daki rejimi desteklememekle birlikte İran’ın geleceğine yalnız İranlıların karar vereceğini söylemek bir insani sorumluluktur. Türkiye’nin güvenliği ve toplumsal barışı için iktidar değişikliği zorunlu hale gelmiştir.

Kendi iktidarını biraz daha sürdürmek için milletimizin huzurunu ve refahını feda etmekten çekinmeyen bir yönetim anlayışı ile ilerleyemeyiz. Ülkemiz kutuplaşmayla, baskıyla, keyfiyetle yönetilemez. Ülkemiz likayatsizlikle, plansızlıkla, adaletsizlikle ayakta kalamaz.

Yaşadığımız sorunlar yalnızca ekonomik değildir, yalnızca hukuki ve toplumsal da değildir. Sorun sistemseldir. Bu yüzden yalnızca iktidara değil, yeni bir siyaset ve yönetim anlayışını ülkemize hakim kılmaya tabiiyiz.

Özgür Özel tarafından açıklanan CHP'nin somut vaatleri şöyle:

Demokrasi

• Bir daha hiç kimse bugünkü Cumhurbaşkanı'nın yetkileriyle donatılmayacak.

• Cumhurbaşkanı tarafsız ve kapsayıcı olacak. Cumhurbaşkanı dahil herkes denetlenecek.

• Kuvvetler ayrılığı gerçek anlamda tesis edilecek. Meclis hak ettiği güce kavuşacak.

• En kısa sürede Demokratik Parlamenter Sisteme geçilecek.

• Temel hak ve özgürlükler dokunulmaz olacak.

• Düşünce, ifade ve basın özgürlüğü önündeki engeller kaldırılacak.

• Parti devleti değil, milletin devleti olacak.

Adalet

• Yargıyı siyasetin arka bahçesi olmaktan kurtaracağız.

• Yargıç ve savcılara yer ve kürsü güvencesi sağlayacağız.

• Yargı karşısında herkes, eşit muamele görecek.

• Yıllarca süren yargılama çileleri bitecek.

• AYM ve AİHM kararlarına tam uyum sağlanacak.

• Toplumsal travma yaratmış olan davaların yeniden görülmesinin önü açılacak.

• Haklarında hiçbir yargı kararı olmayan ya da yargılanıp beraat edenlerin mağduriyetleri giderilecek.

Ekonomi

• Vergi adaleti için kapsamlı Vergi Reformu getireceğiz.

• Dolaylı vergilerin payını OECD ülkeri seviyesine indireceğiz.

• Çok kazananın çok, az kazananın az vergi ödeyeceği adil vergi sistemini kuracağız.

• Temel tüketim ürünleri, vergiden muaf olacak.

• Çalışanların üzerindeki ağır gelir vergisi yükü azaltılacak.

• Gelir vergisi dilimleri yoksulluk sınırı hesabıyla yeniden güncellenecek.

• Kayıt dışıyla etkin mücadele edilecek, vergi gelirleri artırılacak.

• En düşük emekli maaşını, asgari ücrete yükselteceğiz.

• Emeklilere bayramlarda 1 asgari ücret ikramiye vereceğiz.

• Gerçek intibak yöntemiyle emekliler arasındaki gelir adaletsizliğini ortadan kaldıracağız.

• Kamuda israfı bitireceğiz. Bütçeyi işsize, çalışana ve emekliye vereceğiz.

Dış politika

• Dış politikaya yatırım çeken, istihdam yaratan bir kalkınma aracına dönüştüreceğiz.

• Demokrasimisi ve ekonomimisi gelişen Türkiye, Ortadoğu'ya da barışın, kardeşliğin ve refahın liderliğini yapacak.

• Türkiye'nin pozisyonu Amerika'ya göre değişmeyecek.

• Dünyanın her yerinde vatandaşlarımız, devleti yanında hissedecek.

• Pasaportumuz saygınlık kazanacak.

• Avrupa Birliği'ne tam üyelik için hızlı ve etkin adımlar atacağız.

• Yasaksız Türkiye ve Vizesiz Avrupa'ya ulaşacağız.

Savunma ve sanayi

• Savunma sanayimiz; etkin, adil ve denetlenebilir proje yönetimiyle daha da güçlenecek.

• Askeri sağlık sistemi yeniden tesis edilecek.

• Türkiye Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük ve sosyal haklarında adaletsizlikler giderilecek.

• Kıdemli binbaşılar ile astsubaylara makam ve görev tazminatları emeklilik haklarını da kapsayacak şekilde verilecek.

• Uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle etkin mücadele edilecek.

• Finansal ağları çökertilecek ve suç ekonomisi kaynağında kurutulacak.

• Kolluk, sosyal hizmetler ve yerel yönetimler eşgüdüm içinde çalışacak.

Ticaret ve sanayi

• Ticaret ve sanayide planlı, şeffaf stratejik kalkınma hamlesi yapacağız.

• Öngörülebilir, hesap verebilir, verimli planlama için Türkiye Planlama Teşkilatı'nı kuracağız.

• Küresel ticarette aktif, kural koyan bir ülke olacağız.

• İhracatçıyı en etkin şekilde koruyacağız.

• Temel hedef ilk dönemde Avrupa Birliği'ne tam üyelik.

• Üyelik sağlanana kadar Gümrük Birliği başta olmak üzere tüm uluslararası anlaşmaları güncelleyeceğiz.

• Tarım, hizmetler ve dijital ticareti Gümrük Birliği'ne dahil edeceğiz.

• Ulusal Teknoloji Stratejisi ile üniversite-sanayi işbirliğini güçlendireceğiz.

• 1 milyon üretim uzmanı seferberliği başlatacağız.

• OSB'leri, teknoporklar ve eğitim kurumlarıyla entegre edeceğiz.

• Bilgiyi üreten ve ihraç eden Türkiye vizyonuyla beyin göçünü tersine çevireceğiz.

Tarım

• Alım garantili üretim modelini hayata geçireceğiz.

• Tarımda arz-talep dengesi planlı şekilde kurulacak.

• Fiyat istikrarı sağlanacak, çiftçi korunacak.

• Çiftçi desteklerini Tarım Kanunu'na göre eksiksiz vereceğiz.

• Çiftçi borçlarından faizi sileceğiz, ana parayı 5 yıla yapılandıracağız.

• Çiftçinin kullandığı mazottan vergiyi tamamen kaldıracağız.

• Süt üretimini doğru süt/yem paritesi ile garanti altına alacağız.

• Hayvancılık destekleriyle, yurt dışından et ithalatını bitireceğiz.

• Et üretimini artıracağız, ette ithalatçı değil, ihracatçı olacağız.

• Balık stoklarını takip ederek sürdürülebilir balıkçılığı hedefleyeceğiz.

Sosyal devlet

• İlk 100 günde 'Temel Vatandaşlık Geliri' uygulamasını başlatacağız.

• Bu ülkenin vatandaşı olmak, onurlu bir yaşam için yeterli olacak.

• Herkese belirli bir gelir desteğini sağlayan sosyal devleti kuracağız.

• Yardımlar sürekli kılınacak.

• Gerçek bir Sosyal Konut Seferberliği başlatacağız.

• TOKİ'nin yıllık konut üretimini 60 binden 120 bine çıkaracağız.

• Üretilen konutların en az yüzde 25'i kiralık konut olacak.

• Sosyal konut kira bedeli hane gelirinin yüzde 25'ini geçmeyecek.

• Sosyal Enerji Destek Fonu'nu kuracağız.

• İhtiyaç sahibi vatandaşlara elektrikte her ay 300 kWH'e kadar, doğalgazda kışın 80 m3'e kadar ücretsiz enerji sağlayacağız.

• Kalıcı yaz saati uygulamasına son vereceğiz.

Eğitim

• Liseyi bitiren her genç, en az bir yabancı dili iyi seviyede konuşacak ve dünyayla rekabet edecek teknolojik becerilere sahip olacak.

• Okullarımız temiz ve güvenli olacak.

• Öğrencilere 1 öğün ücretsiz yemeği ve içme suyunu vereceğiz.

• Kamuda mülakatı kaldıracağız, liyakati getireceğiz.

• 100 bin öğretmen, 100 bin temizlik görevlisi ve 65 bin güvenlik görevlisi ile 75 bin okul sağlığı hemşiresi atayacağız.

• Her okula temel ihtiyaç bütçesi tahsis edeceğiz.

• Okullarda uyuşturucu, suç çeteleri ve akran zorbalığına karşı, kararlı ve etkin önlemler alacağız.

Sağlık

• Herkes için eşit, ücretsiz, ulaşılabilir sağlık sistemi kurulacak.

• Kapatılan devlet hastanelerini ihtiyaca göre yeniden açacağız.

• 5 yılda 200 bin sağlık çalışanını istihdam edeceğiz.

• Performans sistemini kaldıracağız, emekliliğe yansıyan temel ücret, liyakat esaslı atama ve terfi sistemini getireceğiz.

• Sağlık çalışanlarına şiddete gerçek bir caydırıcılığı sağlayacak düzenlemeleri vakit kaybetmeden yapacağız.

• Tedavi ve ilaçta katkı payı, ilave ücret ve fark ücretlerini kaldıracağız.

• Aile hekimliklerinde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunacağız.

Turizm

• Turizmi ihracatçı statüsüne alacağız.

• Güvenli turizm yatırımlarına uygun finansman ve KDV istisnası getireceğiz.

• Konaklama Vergisi gelirlerini yerel yönetimlerle ve turizm altyapısına aktaracağız.

• Her bölgede en az bir ürünü dünya markası yapacağız.

• Turizmde yerel kalkınmayı destekleyeceğiz.

• Sanatın özgürce üretildiği bir kültür iklimi yaratacağız.

Ulaşım ve altyapı

• Organize sanayi bölgeleri ve lojistik merkezlerini doğrudan demiryolu ile bağlayacağız.

• Bölünmüş yolları ilk 5 yılda 40 bin km'ye ulaştıracağız.

• Bölünmüş yolu olmayan il bırakmayacağız.

• Elektrikli ve konvansiyonel ana hat demiryolu ağımızı ilk 5 yılda toplam 14 bin kilometreye çıkaracağız.

• Alternatif ulaşım sistemini güçlendireceğiz.

• Demiryollarının tüm ulaşımdaki yüzde 3,5'luk payını, ilk 5 yılda yüzde 6'ya; ikinci 5 yılda ise yüzde 17'ye çıkaracağız.

• İlk 5 yılda 5G'den 6G'ye geçişi tüm yurt genelinde tamamlayacağız.

Kadınlar ve gençler

• Kadınların korkusuzca yaşadığı, gençlerin umutla yarına baktığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz.

• Kadına yönelik şiddetin cezasız kalması önlenecek, cezalar artırılacak ve tavizsiz uygulanacaktır.

• Kadını siyasi, sosyal ve ekonomik hayatta güçlendireceğiz.

• Her mahallede devlet kreşleri açacağız.

• Aile gelirinin yüzde 6'sını aşan kreş giderlerini karşılayacağız.

• Eşit işe eşit ücret uygulamasını hayata geçireceğiz.

• Kamu alımlarını kadın girişimcileri desteklemek için kullanacağız.

• 1 yılda öğrenim burslarını 1,5 çeyrek altın seviyesine yükselteceğiz.

• Cumhuriyet Yurtları ile barınma sorununu çözeceğiz.

• Kiralık sosyal konut uygulamasını gençlerin kullanımına sunacağız.

• 25 yaş altındaki her gence iş, staj ve eğitim sunulmasını garanti eden 'Genç İstihdam Garantisi' programını uygulayacağız.

• İlk bilgisayar ve ilk cep telefonundan vergileri kaldıracağız.