  3. CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Bakan Tunç'a: O makamda bir dakika bile oturmaması gerekir
CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Bakan Tunç'a: O makamda bir dakika bile oturmaması gerekir

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un CHP İstanbul İl Kongresi ve kurultay davalarına ilişkin açıklamalarına ilişkin, "Adalet Bakanı'nın mahkemelere, soruşturma, kovuşturma ve dava süreçlerine müdahale etme gibi bir yetkisi ve görevi yoktur. O makamda bir dakika bile oturmaması gerekir" dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına tepki gösterdi.

Deniz Yücel, Yılmaz Tunç'un açıklamalarına ilişkin, "Yargı süreçlerini etkileyen açıklamalar yapan, Saray'ın yargıya verdiği talimatları kamuoyuna duyuran, CHP Genel Başkanına nasıl hareket etmesi gerektiğini söyleme cüretini gösteren bu kişinin o makamda bir dakika bile oturmaması gerekir. CHP, sizin hiç olmadığınız kadar güçlüdür" dedi.

Yücel, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Devletin televizyonuna çıkıp yok hükmündeki mahkeme kararlarından medet uman Adalet Bakanı'na hatırlatıyoruz, Adalet Bakanı'nın mahkemelere, soruşturma, kovuşturma ve dava süreçlerine müdahale etme gibi bir yetkisi ve görevi yoktur!

Yürütme görevindeki bakanın yargıya talimat vermesi, davalara ilişkin görüş beyan etmesi, dava süreçlerini etkileyecek demeçler vermesi yargı bağımsızlığına alenen darbe niteliği taşır!

Adalet Bakanlığı'nda 'dekor' görevi gören Yılmaz Tunç'un yandaş TRT Haber'de sorulan çanak sorulara verdiği yanıtlar elbette ki çok vahimdir.

Yılmaz Tunç, CHP'nin İstanbul Kongresi ve CHP Kurultayıyla ilgili sözleri ile bulunduğu koltuğun ağırlığını taşıyamadığını bir kez daha ortaya koymuştur.

Yargı süreçlerini etkileyen açıklamalar yapan, Saray'ın yargıya verdiği talimatları kamuoyuna duyuran, CHP Genel Başkanına nasıl hareket etmesi gerektiğini söyleme cüretini gösteren bu kişinin o makamda bir dakika bile oturmaması gerekir.

Saray'ın emir erlerinin her biri üzerine düşen rolü oynayıp kenarda ellerini ovuşturarak sergilenen bu oyunu izlemektedir. Hepiniz izlemeye devam edin. Cumhuriyet Halk Partisi, sizin hiç olmadığınız kadar güçlüdür. Gücünün kaynağı da milletimizdir. Millet bu oyunu ilk sandıkta bozacaktır!"

