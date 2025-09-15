CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den kurultay davasının ertelenmesine ilişkin ilk değerlendirme: Bu dava reddedilmeye mahkumdur

CHP’nin 38. olağan ve 21. olağanüstü kurultaylarının iptali için açılan dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, duruşmayı tedbirsiz olarak 24 Ekim Cuma gününe erteledi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. CHP'nin bugün görülen kurultay davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yücel, "Bu davaları açanlar CHP’li değil, üyemiz değil, karşımızda CHP’liler yok, iktidarın aparatları var. Bu dava reddedilmeye mahkum bir davadır" ifadelerini kullandı.

İktidarın davanın taraflarının CHP'li isimler olduğuna ilişkin değerlendirmelere yanıt veren Yücel, şunları söyledi:

"Bu davayı açan kişi, yani Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş davayı açmadan çok önce, işlediği bir parti suçu nedeniyle partimizden ihraç edilmiştir.Davayı açtığı tarihte CHP üyesi değil. Dolayısıyla Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre taraf sıfatı, husumet ehliyeti, yani bu davayı açma hakkı dahi yok. Bu davaları açanlar CHP’li değil, üyemiz değil, karşımızda CHP’liler yok, iktidarın aparatları var."

Yücel, bu davanın redde mahkum bir dava olduğunu vurguladı.