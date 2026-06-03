CHP Sözcüsü: Kılıçdaroğlu, salı günü grup toplantısında konuşacak
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü grup toplantısında konuşacak" dedi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşacağını duyurdu.
CHP Sözcüsü Sarı, şunları söyledi:
"Kurultaya karşı değiliz. Bu MYK'da da konuşuldu.
Bir diyalog heyeti oluşturmaya karar verdik.
11 Haziran Perşembe günü Parti Meclisini toplayacağız. Salı günü grup toplantısını yapacağız. Genel Başkanımız konuşacak."