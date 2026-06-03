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CHP Sözcüsü: Kılıçdaroğlu, salı günü grup toplantısında konuşacak

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü grup toplantısında konuşacak" dedi.

Haber Merkezi
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CHP Sözcüsü: Kılıçdaroğlu, salı günü grup toplantısında konuşacak
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşacağını duyurdu.

CHP Sözcüsü Sarı, şunları söyledi:
"Kurultaya karşı değiliz. Bu MYK'da da konuşuldu.

Bir diyalog heyeti oluşturmaya karar verdik.

11 Haziran Perşembe günü Parti Meclisini toplayacağız. Salı günü grup toplantısını yapacağız. Genel Başkanımız konuşacak."

 