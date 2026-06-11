CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Olağan kurultay takvimi oluşturma kararı aldık

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak Parti Meclisi öncesi sabah saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Özgür Özel ile hareket eden 28 isim, 57 üyesi bulunan Parti Meclisi'nden istifa etti.

Saat 13:10’da Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başlayan CHP PM toplantısında, Kılıçdaroğlu dahil 28 kişinin olduğu öğrenildi. Parti Meclisi toplantısı saat 15:40 itibarıyla sona erdi.

"Olağan kurultay sürecini başlatıyoruz"

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Parti Meclisi'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı, "İstifalar karşısında Parti Meclisi'nin çalışmaması, düşmüş sayılması, bu yoldan bir kurultaya doğru gidilmesi konusu hukuken mümkün değildir. PM üye sayısının bir önemi yok. Dolayısıyla Parti Meclisi görevine devam ediyor" dedi.

Müslim Sarı, "Olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız. Tedbir kararı nedeniyle tarhi belirleyemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Tüzüğe göre 45 günde kurultaya gidilmeli

Parti Meclisi'nde 28 ismin istifasının ardından, Parti Tüzüğünün 24/3 maddesi uyarınca hem Parti Meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu.

Parti Tüzüğüne göre, Parti Meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3’te 2’sinin (40’ın) altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunlu.

Özgür Özel yönetiminin Sözcüsü Zeynel Emre, bugün TBMM'de yaptığı açıklamada, "Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda 'usulsüz görev üstlenme' suçunu işlemiş olurlar. Partiye kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar, hiçbir karar alamazlar" dedi.