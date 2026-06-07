CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Özgür Özel'in grup başkanlığı muhtemelen iptal edilecek

Mahkemenin mutlak butlan kararı vermesinin ardından yeniden genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Sözcüsü olarak görevlendirdiği Müslim Sarı, Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in sorularını yanıtladı.

"Kemal Bey ve yönetimine karşı yükselen toplumsal tepki nasıl aşılacak? Son olarak Özgür Bey’in mitingine giden Tokat milletvekili Kadim Durmaz’a yönelik tepki de basına yansıdı" sorusuna Sarı, şöyle yanıt verdi:

"Ben Kadim Bey ile konuştum, o kadar abartılı toplumsal linç yok. Tam tersi bir algı üretme söz konusu. Bir tepki var, bunu görüyoruz, 'yok' demek doğru olmaz.

Türkiye’nin toplumsal refleksleri açısından baktığımızda güçlü bir tepki, zayıf değil neticede. Ama bir yandan da 'Şöyle bir tepki var, böyle bir algı var' diye de müthiş bir köpürtme var. 50’ye yakın il başkanı, 100’e yakın belediye başkanı 'Yanınızdayız' diye bizi aradı. Ama yukarıdan gelen baskılara seslerini çıkaramıyorlar. Bizim kanallarımıza yansıdığı gibi bir tepki yok, bu her geçen gün kırılıyor, kırılacak. Neticede biz 'Kurultay yapmayalım, bu işin üzerine oturduk' anlayışında değiliz."

"Kurultayı yapmamız hukuken imkânsız"

Sarı, "Kurultay yapamıyoruz, hukuken imkânsız. Arkadaşlarımızın derdi kurultay değil, kurultay yapılamayacağını onlar da biliyor. Onların derdi partiyi ayrıştırmak, zorlamak ve parti kurmak. Şu anda genel başkan Kılıçdaroğlu, “Kurultaya gidiyoruz” dese yapamaz. Açık hukuki bir durum var. Biz aynı partinin insanlarıyız. Nasıl bir yol bulacağız, bu cendereden nasıl çıkacağız, gelin beraber yol haritasını konuşalım" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu’na 'Sarayla iş birliği yaptı' yönündeki eleştirilerin önüne nasıl geçilecek?" sorusuna Sarı, "Böyle bir yaklaşım olabilir mi, 'hain Kılıçdaroğlu' denebilir mi? Arkadaşlarımız kendine çeki düzen vermeli. Biz bir müddet sonra disiplin sürecini başlatmak zorunda kalacağız." yanıtını verdi.

"Hepsi suçsuzdur ya da hepsi suçludur demiyoruz"

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin de konuşan Sarı, şunları kaydetti:

"Biz parti içinde kurullar oluşturacağız. Bir müddet sonra ceza süreci başlayacak. Biz tüm teknik, hukuki destekleri arkadaşlarımıza vermeye devam edeceğiz. Ama neticede biz de kendi içimizde bir değerlendirme yapacağız. Doğru bulmadığımız, suçsuz olduğuna inandığımız belediye başkanları var. Bunlarla ilgili kendi değerlendirmemizi yapacağız, her şeyi AKP yargısına bırakıyor değiliz.

Bütüncül biçimde belediye başkanlarımızın hepsi suçsuzdur ya da hepsi suçludur demiyoruz. Kendi kurullarımızı oluşturacağız, onlar inceleyecek, iddianamelere bakacağız. Biz belediye başkanlarımızın en baştan masum olduğunu kabul ediyoruz. Pozisyonumuz bu ama aynı zamana süreçleri de inceleyeceğiz."

"Özel'in grup başkanlığı muhtemelen iptal edilecek"

Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını belirten Sarı, "Kemal Bey gelecek ve grup toplantısı yapacak. Özgür Bey de gelsin yönetsin, arkasında dursun" dedi.

Özel'in grup başkanlığına ilişkin ise "Muhtemelen iptal edilecek. Çünkü seçim usulsüz. Kaç gün önce, hangi gündemle duyurdun? Her şeyin bir usulü, şekli var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir seçim yapılabilir mi, grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışılır. 'Ben yaptım oldu' deyince olur mu?" diye konuştu.