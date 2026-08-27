CHP Sözcüsü "Partide kalacak” dedi, Mansur Yavaş cephesi yanıtladı: Böyle bir görüşme olmadı

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CHP’nin Parti Sözcüsü Müslim Sarı geçtiğimiz gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Müslim Sarı ne dedi?

Müslim Sarı, Mansur Yavaş ile iletişimlerinin son derece güçlü olduğunu belirterek, "Mansur Yavaş bizim büyükşehir belediye başkanımız. Sürekli konuşuyor, görüşüyoruz. Genel merkez olarak bir problemimiz yok. Soğukluk da yok" dedi. Sarı, "Kendisi CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Bu ifadelere karşı Mansur Yavaş cephesinden açıklama geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama da “Mansur Yavaş ile Sayın Müslim Sarı arasında, Yavaş’ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir” denildi.

Açıklamada ABB Meclisi’nde yapılacak seçimlerde ortak irade gösterme arayışı olduğu vurgulandı.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"CHP sözcüsü Sayın Müslim Sarı’nın yaptığı açıklamanın ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bir hususu açıklığa kavuşturmak isteriz.

Sayın Mansur Yavaş ile Sayın Müslim Sarı arasında, Yavaş’ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın şu aşamadaki önceliği, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki dengeler ve Ankara’ya hizmetlerin kesintisiz biçimde sürdürülmesidir.

Belediye Meclisi’nde boşalan görevler için önümüzdeki günlerde seçimler yapılacaktır. Bu süreçte ortak iradenin korunması, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Özellikle son günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bir operasyon yapılacağı ve Belediye Meclisi’ndeki dengelerin değiştirilerek belediye yönetiminin AK Parti’ye geçeceği yönünde birtakım çevrelerce açıkça iddialar dile getirilirken; henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken

Sayın Yavaş’ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz.

Sayın Yavaş bu konudaki tutumunu daha önce de birçok kez açıkça ifade etmiş, 'Gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız' demiştir.

Bugün de aynı noktadadır.

Sayın Yavaş’ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir."