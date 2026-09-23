CHP Sözcüsü Sarı: İmamoğlu siyasi suçtan değil adi bir suç kabul edilen eylemden dolayı tutuklu

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partinin Genel Merkezi'nde basın buluşması düzenledi.

T24'ün haberine göre CHP Sözcüsü, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuyla ilgili açıklamalarının yanlış anlaşıldığını belirterek şunları söyledi:

"Onun bir siyasi tutuklu olmadığı meselesini şöyle yorumlamak lazım; siyaseten suç kabul edilen bir eylemden değil, adi bir suç kabul edilen eylemden dolayı tutuklu olduğu. Kemal Bey’in kastettiği bu, yanlış anlaşıldı."

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkındaki "mutlak butlan" kararı ardından Genel Başkanlığa gelen Kılıçdaroğlu, 8 Eylül'de Euronews Türkçe'ye verdiği röportajda İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

İmamoğlu'nun “siyasi tutuklu” olarak görülmesine katılmayan Kılıçdaroğlu, “Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil” ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu, "makam aracı" davasının duruşmasında kendisine “Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil” diyen Kılıçdaroğlu'na "Bunu söyleyen zihniyet, kendini saraya tebaa olarak gören zihniyetin tezahürüdür" ifadeleriyle yanıt vermişti.

"Bir kısmının geri döneceğini düşünüyorum, bazıları bizimle ilişki içinde"

Sarı, YENİ Parti'ye geçen bazı belediye başkanları, il başkanları ve milletvekillerinin CHP'ye geri dönebileceğini öne sürerek şöyle konuştu:

"CHP’nin üyesi olarak seçilmiştir ama parti içindeki tartışmalar sebebiyle yollarını ayırıp başka bir partiye gitmiştir. Gittiği parti, Yeni Parti olabilir. Binaya giriş biçiminden başlayarak tepki duymuş olabilir. ‘Ben size güvenmiyorum ama AKP’ye gidiyorum’ kısmını anlamam. CHP içinde olup da başka bir siyasal partiye ait hissedebilir kendisini. Bunu da kabul etmediğimi ve netleştirmeleri gerektiğini söyledim ama yıllardır mücadele ettiğimiz bir partiye gidişi anlamladırmam mümkün değil. Bu arkadaşların bir kısmının da geri döneceğini düşünüyorum elimizde bazı doneler var.

Bazıları bizimle ilişki içinde. Bunlar da hem belediye başkanı hem milletvekili hem de il başkanı düzeyinde. Umduğunu bulamayanlar var. Geri dönebilirler. Geri gidenlere hep diyorum ki kapıları sert kapatmayın açmak zorunda kalırsınız. Buradaki arkadaşlarımıza da gidenlere saygısızlık yapmayın geri gelecekler diyorum.

Bu özeleştiri meselesi sadece son dönemde seçilen arkadaşlar bakımından değil. CHP’den seçilmiş arkadaşlar AK Parti'ye gidiyorsa ister bizim dönemimizde ister Özel döneminde seçilmiş olsun hepsine karşı özeleştiri yapılması gerek. Biz hazırız ama Özel ve arkadaşlarının da hazır olması lazım. Sürekli bunlar tehdit altındaydı diyorlar ama bunları kim seçtirdi demiyorlar."