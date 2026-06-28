CHP Sözcüsü Sarı'dan Özgür Özel'in yerine Faik Öztrak'ın atanacağı iddialarına yalanlama

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden yeni bir hamle geldiği ve Özgür Özel’in Grup Başkanlığı sıfatının düşürülmesi için TBMM Başkanlığı'na başvuruda bulunulduğu iddia edildi.

Öne sürülen habere göre Özel’in yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın atandığı bildirildi.

Müslim Sarı'dan söz konusu iddialara yalanlama

CHP'nin yeni Parti Sözcüsü Müslim Sarı, başvuru iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında CHP Genel Merkezi tarafından TBMM’ye bir yazı gönderildiğinden bahisle; Manisa Milletvekilimiz Sayın Özgür Özel’in yerine Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Faik Öztrak’ın Grup Başkanı olarak atandığına yer verilmiştir" dedi.

"Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup Genel Merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır" diyen Sarı, "Partinin yetkili kişilerince teyid edilmeden servis edilen bu tür haberler konusunda daha özenli davranılması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.