CHP Sözcüsü Sarı'dan Özgür Özel'in yerine Faik Öztrak'ın atanacağı iddialarına yalanlama
Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin Özgür Özel’in Grup Başkanlığı sıfatının düşürülmesi için Meclis'e başvurduğu Özel’in yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın atandığı öne sürüldü. CHP'nin yeni sözcüsü Müslim Sarı, başvuru iddialarını yalanladı ve "Genel Merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır" ifadelerini kullandı.
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden yeni bir hamle geldiği ve Özgür Özel’in Grup Başkanlığı sıfatının düşürülmesi için TBMM Başkanlığı'na başvuruda bulunulduğu iddia edildi.
Öne sürülen habere göre Özel’in yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın atandığı bildirildi.
Müslim Sarı'dan söz konusu iddialara yalanlama
CHP'nin yeni Parti Sözcüsü Müslim Sarı, başvuru iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında CHP Genel Merkezi tarafından TBMM’ye bir yazı gönderildiğinden bahisle; Manisa Milletvekilimiz Sayın Özgür Özel’in yerine Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Faik Öztrak’ın Grup Başkanı olarak atandığına yer verilmiştir" dedi.
"Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup Genel Merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır" diyen Sarı, "Partinin yetkili kişilerince teyid edilmeden servis edilen bu tür haberler konusunda daha özenli davranılması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.
Bazı basın yayın organlarında CHP Genel Merkezi tarafından TBMM’ye bir yazı gönderildiğinden bahisle; Manisa Milletvekilimiz Sayın Özgür Özel’in yerine Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Faik Öztrak’ın Grup Başkanı olarak atandığına yer verilmiştir.— Müslim Sarı (@muslimsarichp) June 28, 2026
Söz konusu haberler gerçeği…