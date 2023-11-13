CHP Sözcüsü Yücel: Erdoğan'ın hakemlik psikolojisine girmesi kabile devletlerini anımsatıyor

CHP'nin yeni MYK'si 38. Olağan Kurultay sonrası Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ilk kez toplandı. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK sonrası gazetecilerin karşısına geçti. Gündemdeki konulara temas eden Yücel’in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

Hem Özel'e hem İmamoğlu'na saygısızlık

(CHP lideri Özgür Özel için 'emanetçi başkan' tartışmaları) Bu yakıştırma, Özgür Özel'e de İmamoğlu'na da bir saygısızlık, hadsizliktir. CHP PM ya da YDK üyeleri bir kişiye yakınlığı ile ya da uzaklığı ile belirlenmedi. Biz sandık koyduk. Mahallelerden itibaren... Ve bu PM ile YDK üyelerimiz, CHP örgütünün iradesi sonucunda seçildi. İmamoğlu bizim 25 yıl sonra İBB'yi kazanan, çok başarılı bir belediye başkanımız. Ancak ne PM için ne YDK için bir kişiye yakınlık ya da uzaklığın bir kriter olmadığını kesin olarak söylüyorum.

Kabile devletlerini anımsatıyor

(Erdoğan'ın 'hakem olacağım' açıklaması) Anayasa ile yürütülen bir ülkede ve devletin kurumlarının uyumlu bir şekilde çalışmasını gözetmesi gereken Cumhurbaşkanı'nın bu olaya böyle müdahale etmesi kabul edilemez. Biz bir kabile devleti değiliz. Cumhurbaşkanı'nın hakemlik psikolojisine girmesi kabile devletlerini anımsatıyor. Yargıtay, olmayan bir yetkiyi kullanmıştır. Yargıtay'ın vermiş olduğu karar yok hükmündedir. Dolayısıyla Yargıtay gibi köklü bir tarihe sahip ve yüksek yargıçlardan oluşan bir kurumunun çıkardığı bu yargı krizini kendilerinin düzeltmesi gerekiyor. Yargıtay da dahil tüm yasama, yürütme, yargı organlarını bağlayan AYM kararını yok saymak, AYM yargıçlarını hedef göstermek, haklarında suç duyurusunda bulunmak kimsenin haddine değildir. Yargıtayın kendi çıkarması gereken krizi bir an önce düzeltmesi gerekir.

Önseçim mi temayül yoklaması mı?

(Yerel seçimler için önseçim yapılacak mı?) Yerel seçimde uygulanacak yol, yöntem değerlendirmesi oldu bugün. Önümüzdeki haftalarda yapılacak toplantılarda bu konular detaylı bir şekilde irdelenecek. Ön seçimin en demokratik yöntem olduğunu savunuyoruz. Ama önseçimle ilgil zamanlama açısından bir sıkışıklık var. Hakim denetiminde önseçim yaptığınızda, seçimlere 35 40 gün süre kalmış oluyor. Dolayısıyla şu anda önseçimin yapılıp yapılmaması veya CHP denetiminde temayül yoklaması yapılıp yapılmaması tartışılıyor. Özel, 81 il başkanı ile önümüzdeki günlerde toplantı yapacak ve beklenti ile talepleri dinleyecek. Örgütlerin görüşleri de dikkate alınarak doğru yöntem belirlenecek. Eğilim/temayül yoklaması da çok demokratik bir yöntemdir.

İttifaka kapımızı kapatmadık

(Yerel seçimlerde ittifak) Geçmişte ittifak yaptığımız partilerle iletişimimizi sürdürüyoruz, ittifaka kapımızı kapatmadık, kapatmayız. Bunun bir alışverişe ya da pazarlığa dönmesine karşıyız. Sayın Akşener'in bu konuda birtakım keskin açıklalamarı oldu. Olabilir, daha yerel seçim takvimi açıklanmadı. Biz hem kazanmak için hem de ittifak yapacağımız partilerin kazanması için, demokrasinin kazanması için gereken her türlü adımı da atarız, bu konuda atılacak adımlara da kapımız her zaman açıktır.