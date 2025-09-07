  1. Ekonomim
CHP Sözcüsü Yücel: İstanbul İl Başkanlığının giriş çıkışlarını yasaklamak hukuk dışı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul Valiliği tarafından ilan edilen 3 günlük toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağına ilişkin, "Türkiye’nin birinci partisinin İstanbul İl Başkanlığının giriş çıkışlarını yasaklamak hukuk dışıdır, antidemokratik bir uygulamadır, asla kabul edilemez" dedi.

Deniz  Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Valiliği tarafından ilan edilen 3 günlük toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağına tepki gösterdi. Yücel, yasağın CHP üyelerinin ve dayanışma içindeki İstanbulluların İstanbul İl Başkanlığı’na ulaşmasını engelleyemeyeceğini vurguladı. 

Yücel, payaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Valiliği tarafından ilan edilen 3 günlük toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağı ile akıllarınca, Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin ve dayanışma duygusunda olan binlerce İstanbullunun, İstanbul İl Başkanlığımıza gitmesine engel olacaklarını zannediyorlar. Olamayacaklar. Türkiye’nin birinci partisinin İstanbul İl Başkanlığının giriş çıkışlarını yasaklamak hukuk dışıdır, antidemokratik bir uygulamadır, asla kabul edilemez.

CHP İstanbul İl Başkanlığına gitmek, girmek veya çıkmak, 2911 sayılı yasaya göre gösteri yürüyüşü ve eylem kapsamında değerlendirilemez. AKP iktidarı bu tarz keyfi uygulamalarla, hukuk düzeninin ve devletin çivisini çıkarmıştır. CHP'nin İstanbul İl Başkanlığını kanunsuz emirlerle ablukaya almaya çalışan zihniyete geçit vermeyeceğiz. Gencecik polislerimizi bu kanunsuz emirlere alet edenleri ise asla affetmeyeceğiz."

