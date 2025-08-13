CHP Sözcüsü Yücel'den Ömer Çelik'e tepki: Haddinizi bileceksiniz

Yücel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Çelik'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Yücel paylaşımında "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e edep dersi vermeye kalkan Ömer Çelik! Siyaset mühendisliği yapmak, tehdit ve şantaj ile belediye başkanlarını partilerinden istifa ettirmek, siyasette ihaneti normalleştirmek 'siyaseti zehirlemek' olmuyor da, bu çirkin adımları eleştirmek siyasi saldırganlık oluyor öyle mi!

Yıllarca CHP için 'Sivas'ın ötesine geçemiyorlar' dediniz şimdi Ankara'nın batısına geçemeyen parti oldunuz. CHP artık Türkiye'nin her kentinde, her meydanında, her yerinde... Klimalı salonlardan dışarı çıkamayan Erdoğan iktidarı ise artık Ege'ye bile ulaşamıyor. Milletin gönlüne giremeyince de milli irade hırsızlığına başvuruyor…

Buna tepki gösteren Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i de akıllarınca soruşturmayla susturacaklarını sanıyorlar... Kürsüye her çıktığında CHP'ye, CHP'lilere, CHP seçmenine hakaret eden Erdoğan ve şurekası bize edep dersi vermeye kalkıyor. Haddinizi bileceksiniz! Türkiye'nin birinci partisinin liderinin adını ağzınıza alırken 5 kere düşüneceksiniz! Cesaretiniz varsa getirin sandığı, alın boyunuzun ölçüsünü!" ifadelerini kullandı.