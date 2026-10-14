CHP, TBB başkanvekilliği seçimi için kararını açıkladı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK ve PM toplantılarının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği seçimi öncesinde delege dağılımına ve muhalefetin seçimdeki sayısal üstünlüğüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarı, "Yarın 14.30’da Türkiye Belediyeler Birliği seçimi yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer bildiğiniz üzere tutuklandı. Bu tutuklanmanın sonucu olarak Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği seçimi günü geldi. Belediyeler Birliği’nin aritmetiği mutlaka muhalefet partilerinin, yani Cumhur İttifakı’nın karşısında olan partilerin birlikte hareket etmesini zorunlu kılıyor. AK Parti’nin 311 tane üyesi var Belediyeler Birliği’nde; MHP ve Büyük Birlik Partisi’ni de kattığımızda 370. Yani 860 civarındaki delegenin 370’i Cumhur İttifakı’nda. 35 bağımsız üye var, 10’unda kayyum var. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 246 delegesi var, YENİ Parti’nin 135 delegesi var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi’nin delege sayısı ile YENİ Parti’nin delege sayısı arasındaki fark 100’den fazla. DEM’i de kattığınızda bu üç partinin matematiksel ağırlığı 437’ye ulaşıyor, yani seçimi almak için yeterli. TİP’i, Saadet Partisi’ni ve Yeniden Refah Partisi’ni de kattığımız zaman bu 450 civarında bir rakama denk geliyor. Yani esasında muhalefetin gücü, Cumhur İttifakı’nın gücünden en az 50 oy daha fazla" diye konuştu.

"Ayşe Ünlüce’yi Belediyeler Birliği seçiminde CHP olarak desteklemeye karar verdik"

Sarı, Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde CHP olarak,YENİ Parti’nin adayını destekleyeceklerini ifade ederek, "Bildiğiniz üzere Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi saflarından seçilmiş bir belediye başkanıydı, daha sonra YENİ Parti’ye geçti. Bu belediye başkanımızı YENİ Parti’nin Türkiye Belediyeler Birliği adayı olarak önerdiler. Şimdi biz bir tercih yapmak zorundayız Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bütün iş birliği önerilerimiz reddedilmiş olmasına rağmen biz ’Burası AK Parti’ye geçmesin’ diye aday çıkarmamaya karar verdik. Ve biz YENİ Parti’nin önerdiği Ayşe Ünlüce’yi Belediyeler Birliği seçiminde CHP olarak desteklemeye karar verdik. Bu fedakarlığı yapıyoruz. Neden? Uzlaşabilelim ve buralar AK Parti’ye geçmesin, Cumhur İttifakı’na geçmesin diye" açıklamasında bulundu.

"37 ilin disiplin kurulu üyeliğini atadık"

PM toplantısında il disiplin kurullarına ilişkin atamaların yapıldığını aktaran Sarı, "Biz il yönetimlerine ilişkin düzenlemeler yaparken, ilin yönetim kurulu üyeliklerini ve il başkanlıklarını atarken disiplin kurulu atamalarını yapmamıştık. Çünkü illerin disiplin kurulları Parti Meclisi onayına tabidir. Bugün 37 ilin disiplin kurulu üyeliğini atadık" şeklinde konuştu.