CHP, TBMM'de siyasi parti turlarına başlıyor

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın başkanlığında genel başkan yardımcıları Gül Çiftçi ve Serkan Özcan'dan oluşan heyet yarın TBMM'de siyasi partileri ziyaret edecek. Heyet yarın saat 11.00’de Yeni Yol Partisi, 12.00’de İYİ Parti ve saat 13.00 DEM Parti gruplarına ziyaret edecek. Görüşmelerde, Türkiye'deki adalet ve demokrasi sorunlarının karşılıklı olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

Gökhan Günaydın, TBMM'de grubu bulunan ve bulunmayan tüm partileri bir hafta 10 gün içinde ziyaret etmeyi planladıklarını söyledi.