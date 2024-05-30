CHP Tekirdağ Milletvekili Öztrak: "Asgari ücret açlık sınırının 1.967 lira altına düştü”

ANKARA(EKONOMİ)- CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, açıklanan açlık sınırı verileri ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yaptığı açıklamaları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Öztrak, şu açıklamayı yaptı:

“ Dün, Hazine ve Maliye Bakanı, “Araştırmalara göre enflasyonun şok öncesi düzeye gelmesinin 3-4 yıl aldığını” söylemiş. Oysa Türkiye, AK Parti iş başına gelmeden önce 2001 yılında yüzde 69’a çıkan enflasyonu, “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programıyla” bir yılda yüzde 30’un altına indirmeyi başardı. Sayın Bakana tavsiyemiz; dışarıdaki araştırmalara baktığı kadar, bu ülkede enflasyonla mücadelede elde edilen başarılara da bakmasıdır.

"Emeklinin de emekçinin de 3-4 yıl bekleyecek hali yok"

Ne emeklilerde, ne asgari ücretle çalışan emekçilerde, ne çiftçilerde, ne de esnafta enflasyon canavarına “araştırmaların söylediği gibi” 3-4 yıl dayanacak hal kalmadı. Bugün açıklanan TÜRK-İŞ verilerine göre açlık sınırı 18 bin 969 liraya ulaştı. Asgari ücret açlık sınırının 1.967 lira altında kaldı. Buna rağmen Sayın Bakan hala, “hedeflerle uyumlu gelirler politikasından” bahsediyor... Kendisine dezenflasyon programlarının başarısının, toplumun tüm kesimlerinin yükün adil dağıtıldığını kabul etmelerine bağlı olduğunu hatırlatmak isterim.

"Hükümet ‘gerçekle uyumlu’ gelirler politikasına geçmeli"

Sayın Şimşek; 3-4 yıl sonrasına randevu vermek ve "hedeflerle uyumlu gelirler politikasından" dem vurmak yerine; "gerçeklerle uyumlu gelirler politikasına" geçmelidir. Ekonomik ve Sosyal Konsey'i bir an evvel toplamalı, ne yapmak istediğini toplumun tüm kesimlerine orada anlatmalıdır. Çalışanların yarısından fazlasının almakta olduğu asgari ücretin yılın ikinci yarısı boyunca açlık sınırının altında kalması, en ihtiyaç duyulan aşamada programa olan desteği zayıflatır. Dereye su gelmezse, kurbağanın gözü patlar. “