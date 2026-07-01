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CHP Toprakkale İlçe Başkanı yönetimle beraber istifa etti: Özel nereyi işaret ederse orada olacağım

CHP Toprakkale İlçe Başkanı Abdurrahman Odabaşı, CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer’in görevden alınmasının ardından ilçe yönetimiyle birlikte istifa etti. Odabaşı, “butlan kararıyla atanmış bir genel başkanı ve il başkanını kabul etmediklerini” belirterek görevden çekildiklerini açıkladı.

Haber Merkezi
ANKA
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CHP Toprakkale İlçe Başkanı yönetimle beraber istifa etti: Özel nereyi işaret ederse orada olacağım
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CHP Toprakkale İlçe Başkanı Abdurrahman Odabaşı, partisinin Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer'in görevden alınmasının ardından, ilçe yönetimiyle birlikte istifa ettiklerini duyurdu.

Odabaşı, yaptığı yazılı açıklamada, "butlan kararıyla partiye hukuksuzca atanmış olan bir genel başkanı kabul etmediklerini" bildirerek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda atanmış bir il başkanını da kabul etmiyoruz. Bu yüzden ilçe başkanı olarak ben ve yönetimim görevi bırakıyoruz. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel nereyi işaret ederse orada olacağım.

Tüm Toprakkaleli hemşehrilerime bugüne kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı saygılarımı sunuyorum."

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