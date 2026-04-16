CHP, trafik cezalarına dair düzenlemeyi AYM'ye taşıdı

CHP üst düzey kamu yöneticilerinin atamasını düzenleyen kararname ile trafik cezalarını düzenleyen Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, beraberindeki milletvekilleriyle partisi adına Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından düzenlediği basın açıklamasında, devletin trafik güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade etti.

Trafik cezalarının gerekçeleri, tutarları ve 2026 bütçesine getirisi üzerinden hükümeti eleştiren Günaydın, yasa çıktıktan sonra daha fazla trafik cezası kesilmeye başlandığını söyledi.

Başvuruya konu kanunu eleştiren Gökhan Günaydın, "Aklınıza estiği gibi ceza koymayın, ölçülülük ilkesinden ayrılmayın" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, üst düzey kamu yöneticilerinin atamasını düzenleyen kararnamenin de yürürlüğünün durdurulması ve iptali için AYM'ye başvurduklarını aktardı.