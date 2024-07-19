CHP, TÜİK hakkında suç duyurusunda bulunacak

CHP'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

TÜİK’in en son olarak Nisan 2022’de açıkladığı TÜFE verilerinin hesaplanmasında kullanılan madde sepeti fiyatları tartışılmaya devam ediliyor. TÜİK'in madde sepeti fiyatlarını açıklamama politikası ve DİSK’in açtığı dava sonucuna karşın bu durumu sürdürmesi, eleştirilerin odağın yer aldı.

Ekonomi Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş’ın madde sepeti fiyatlarını endeks üzerinden hesaplaması sonrasında da gündeme yeniden gelmişti.

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, yaptığı açıklamalarda madde fiyatlarının yayımlanmasını durdurmalarına ilişkin eleştirileri, "Geçmişte açıklanan madde fiyatlarının bir gösterge niteliği yoktur. Madde fiyatlarının açıklanması için ekstra bir gün daha çalışma yapmak gerekiyor. Bu sebeple artık gösterge niteliği taşımayan bu fiyatları yayınlamıyoruz" diyerek yanıtladı.

2021 yılı sonlarında tartışılmaya başlayan TÜİK verileri ve açıklanan enflasyon oranları, o dönem CHP’nin Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından eleştirilmişti. Kılıçdaroğlu, veriler hakkında sorular yöneltmek üzere TÜİK’in binasına gitmiş, içeri girememişti.

CHP, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer aracılığıyla yarın Ankara Adliyesi'ne giderek TÜİK hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.