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CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ederken partiden yeni bir hamle geldi. CHP, tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara'ya çağırdı.

Haber Merkezi
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CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı
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T24'te yer alan habere göre CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ederken partiden yeni bir hamle geldi. CHP, tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara'ya çağırdı. 

19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla CHP'li belediyelere karşı başlatılan operasyonlarda son olarak; Antalya, Adıyaman ve Manavgat belediyelerine operasyon düzenlenmişti. Son operasyonda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmıştı. 

CHP kulislerinde ise iktidarın "operasyon" hamlesine karşı daha sert bir tavır benimseneceği konuşulmaya başlandı.

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