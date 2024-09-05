CHP, ulaştırmadaki düzenlemeleri içeren kanunu AYM’ye taşıdı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Grubu olarak 9 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kanunun iptalinin yanı sıra, yürürlüğünün durdurulmasını da talep ettiklerini belirtti.

Günaydın'ın açıklamasına göre, iptal ve yürürlüğü durdurma taleplerine ilişkin düzenlemeler ve partisinin gerekçeleri özetle şöyle:

*Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini tehlikeye atacak biçimde özelleştirilmesi,

*Ticari gemilerden, saldıkları sera gazı emisyonlarının karşılığında alınacak tutarlara ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanınca belirlenmesi,

*Liman çıkış belgesi alabilmek için yapılacak denetimin usul ve esaslarının, kanuni ölçüt olmaksızın idarece belirlenmesi,

*Devletin ormanlarında, kara yolları bakımından geçici depo ve benzeri, havaalanı bakımından otel ve benzeri yapıların yapılması için izin verilmesi; hukuka aykırı biçimde yapılmış bulunanlara izin verilmesi ve karşılığında bedel alınmaması,

*Sivil havacılık kapsamında hizmet veren veya hizmet vermek üzere başvuruda bulunan tüm yerli ve yabancı gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak denetimin usul ve esaslarının, kanuni ölçüt olmaksızın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce belirlenmesi,

*Havaalanlarında, havacılık güvenlik tedbirlerinin kolluk kuvveti yerine özel güvenlik görevlileri tarafından yerine getirilmesi,

*Havaalanı ve çevresinde havacılık emniyetini tehlikeye düşürebilecek yapı ya da durumlara ilişkin tedbirlerin kanuni ölçüt olmaksızın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenmesi,

*Sivil insansız hava araçlarına yönelik düzenlemelerin ve uygulanacak idari yaptırımların, kanuni ölçüt olmaksızın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce belirlenmesi,

*Kara yolu taşımacılığına ekonomik katkıda bulunacak ve Afet Tahliye Koridoru olarak kullanılabilecek olan yük aktarma merkezlerinin kamu yararı olmaksızın özelleştirilmesi,

*Sermayesinin yarıdan fazlası PTT'ye ait olan şirketlerde istihdam edilecek personelin özlük haklarının, ilgili şirketlerin yönetim kurullarınca tespit edilmesi,

*PTT Yönetim Kurulunun, bünyesinde istihdam edilen personelin disiplin işlemleri hakkında yönetmelik çıkarması,

*Bölge liman başkanlıkları ve liman başkanlıklarında istihdam edilen personelin alacağı fazla çalışma ücretinin, kanuni ölçüt olmaksızın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenmesi.