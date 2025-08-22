  1. Ekonomim
CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, Kadın Kolları İl Başkanı ve Kadın Kolları Merkez İlçe Başkanı ile birlikte yönetimiyle görevlerinden ayrıldığını açıkladı. Ardından CHP Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen görevinden istifa etti.

CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, yazılı açıklamasında, "08 Ekim 2023’te göreve geldik ve yaklaşık 2 yıldır partimizin il ve ilçe örgütleri olarak çalıştık. 31 Mart yerel seçimlerinde Uşak’ta 35 yıl sonra belediyeyi kazandık ve partimizi Türkiye’nin 1. partisi hâline getirdik. Ancak parti içi delege seçimlerinde adaletsizlik ve orantısız güç kullanımıyla karşılaştık. Topluma örnek olacak bir seçim süreci geçirmek isterken bundan uzaklaştık" ifadelerini kullandı. CHP'den ardı ardına 2 istifa - Resim : 1

Yazgan, istifalarının demokrasi, özgürlük ve partinin bağımsızlığı için olduğunu belirterek, "Biz örgütümüzün onurunu, partimizin bağımsızlığını ve demokrasimizi korumakta kararlıyız. CHP üyeliğimiz ise devam etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi ilk seçimde iktidar olacaktır, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu da cumhurbaşkanımız olacaktır" dedi.

İkinci istifa Uşak'tan geldi 

CHP Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen, "Örgütümüzün onurunu ve demokrasimizi korumakta kararlıyız" diyerek yönetimiyle birlikte görevinden ayrıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen ve yönetim kurulu üyeleri, mahalle delegeliği seçim sürecinde yaşanan gelişmeleri gerekçe göstererek görevlerinden istifa etti.

Dümen, yazılı açıklamasında, "Üyeler örgütlerimizin bilgisi dışında ve baskı altında yönlendirildi. Çalışanlar işten çıkarma tehdidiyle oy kullanmaya zorlandı, kullanılan pusulalar imza karşılığı teslim ettirildi. Bu baskı ve tehditler video kayıtları ve tanıklıklarla sabittir" ifadelerini kullandı.

Delege seçimlerinde partililere yönelik baskıların yaşandığını kaydeden Dümen, "Partililerimizin üzerine yüründü, sandık alanına zorla girilmeye çalışıldı, küfürlü saldırılar yaşandı. Polis müdahale etmek zorunda kaldı" dedi.
"Cumhuriyet Halk Partisi'nin kökleri yok sayılmaya çalışılmaktadır" diyen Dümen, "İşten çıkarma, işe alım ve partili olmayanların üye yapılması gibi yöntemlerle seçimlere müdahale edilmesi partimizin ilkeleriyle taban tabana zıttır. Bu yöntemlere boyun eğmeyeceğiz. Biz örgütümüzün onurunu, partimizin bağımsızlığını ve demokrasimizi korumakta kararlıyız. Uşak'ta korku değil cesaret kazanacak, tehdit değil örgütün gerçek iradesi kazanacak" diyerek, yalnızca Merkez İlçe Başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiklerini, parti üyeliklerinin ise devam edeceğini açıkladı.

