CHP ve bazı partiler TBMM’yi 'Gazze' için olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Gazze’deki insanlık dışı katliamı sonlandırmak ve insani yardımın ulaştırılmasını sağlamak için TBMM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplanması talebiyle başvuruda bulunduklarını duyurdu.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Gazze’de yaşanan insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırabilmek amacıyla TBMM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplanması için başvuru yapıldığını açıkladı.
Emir, CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi Meclis Grubu, YRP, TİP, EMEP ve DP’nin imzasıyla gerçekleştirilen başvurunun 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te görüşülmek üzere TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmayı talep ettiğini belirtti.