  3. CHP ve TİP 'katılmayacağız' demişti! DEM Parti kararını açıkladı
CHP ve TİP 'katılmayacağız' demişti! DEM Parti kararını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) TBMM’nin yeni yasama dönemi açılışına katılmayacaklarını açıklarken, DEM Parti eş başkanları ile toplantıya katılacaklarını duyurdu.

Meclis'te 2,5 aylık aranın ardından 28. dönem 4. yasama yılı başlıyor.

CHP yönetimi, son dönemde yaşanan belediye başkanları ve partilerine yönelik operasyonlara tepki olarak özel oturuma katılmama kararı almıştı. CHP'liler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamayacak, konuşmasını da dinlemeyecek.

TİP: Kaybedilen meşruiyet başka devletlerle aranıyor

CHP'nin ardından Türkiye İşçi Partisi de TBMM’de düzenlenecek yeni yasama yılı açılış oturumuna katılmama kararı aldı. 

TİP tarafından yapılan açıklamada, "Yarın TBMM'nin 28. dönem 4. yasama yılı başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda Erdoğan karşısında ayağa kalkmadığımız, oturumlara katılmadığımız, Hatay'dan Ankara'ya Özgürlük Yürüyüşü'nü başlattığımız günlerden bugüne demokrasi, hak ve özgürlüklerden yana hiçbir olumlu gelişme olmadığı gibi, kaybedilen meşruiyet başka devletlerle kurulan diplomasilerde aranmaktadır. Bu tabloda Anayasa'ya ve AYM kararlarına uymayarak anayasal düzeni fiilen ortadan kaldıran, halk iradesinin seçtiklerini yargı müdahaleleriyle görevinden alıkoyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek TBMM açılış töreninde partimiz yer almayacaktır. Aynı saatlerde Meclis'te görev yapması gerekirken Silivri Cezaevi'nde tutsak edilen seçilmiş Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ı ziyaret edeceğiz" denildi. 

DEM Parti'den katılma kararı

CHP ile TİP'in aksine DEM Parti, Meclis'teki özel oturuma katılacaklarını açıkladı.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada,"Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın (1 Ekim Çarşamba) saat 14:00'te yapılacak TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısına katılacaktır" ifadelerine yer verildi. 

Kurtulmuş: Geçen sene tam kadro geldiler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP’nin kararına "Bunlar artık geride kalmalı" sözleriyle eleştirdi. 

Geçen yasama yılında Meclis'in açılış törenine CHP'nin tam kadro katıldığını hatırlatan Kurtulmuş, "Buradan CHP hiçbir şey kaybetmedi. Demokrasinin olgunluğu dediğim şey budur. Cumhurbaşkanı’nı miting yapıp eleştirebilirsiniz, yani AK Parti Genel Başkanlığı üzerinden eleştirebilirsiniz ama devletin başkanı nihayetinde ve bu tür resmi tebrikat ve törenlerde yer almak gerekir diye düşünüyorum. Türkiye artık bunları da geride bırakmalıdır" diye konuştu.

