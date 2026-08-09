CHP ve YENİ Parti'den Çerçeve Yasa'ya şimdiden birer HAYIR oyu çıktı

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Kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak bilinen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifin 10 Ağustos 2026’da TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeye açılacak.

CHP'den ilk fire

İstanbul Milletvekili İlhan Kesici 'hayır' diyeceğini açıkladı.

Kesici yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"OYUMUN RENGİ: “HAYIR”

TBMM’de yarın (10/11 Ağustos 2026) görüşülecek ve oylanacak olan “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”ne “HAYIR oyu”vereceğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bedeller ödenerek kurulmuş bir “Ulus Devlet-Üniter Devlet” tir.

Bu coğrafyada devletler hiç kimsenin “lütfu, inayeti, merhameti, himmeti veya vesayeti” ile yaşayamaz.

Bu teklifin hem şimdi hem süreç içerisinde, Cumhuriyetimizin bu temel vasfını sakatlayabilecek unsurlar taşıdığına inanıyorum. Buna rıza gösteremem.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 81. maddesi uyarınca ettiğim milletvekili yeminine sadakatim tamdır.

Bu sebeple oyumun rengi açıktır: HAYIR."

YENİ Partili Derici: Hayır oyu kullanacağım

YENİ Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, çerçeve yasaya 'hayır' oyu vereceğini açıkladı. Derici, "Pazartesi günü yapılacak olan çerçeve yasa oylamasında HAYIR oyu vereceğimi tüm kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.

Süreyya Öneş Derici, şu ifadeleri kullandı:

"Meclis kürsüsünde ettiğim Milletvekili yemininde;



"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma" büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içmiştim.

Hayatım boyunca ödün vermediğim ve vermeyeceğim kişisel ilkelerim ve milletimizin bana verdiği temsil etme yetkisi doğrultusunda,

Pazartesi günü yapılacak olan çerçeve yasa oylamasında HAYIR oyu vereceğimi tüm kamuoyunun bilgisine sunarım."