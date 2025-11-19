CHP ve Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı!

Antalya’nın Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ile Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç, bir süredir bağımsız sürdürdükleri görevlerinin ardından partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçti.

AK Parti Grup Toplantısı’nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki belediye başkanına parti rozetlerini taktı ve yeni katılımlar nedeniyle kendilerini tebrik etti.

AK Parti’ye iki başkan daha katıldı

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, bir süre önce CHP’den istifa etmiş ve görevine bağımsız olarak devam ediyordu. Yıldırım, grup toplantısında yapılan törenle AK Parti’ye resmen katıldı.

AK Parti’ye katılan bir diğer isim Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç oldu. Yeniden Refah Partisi’nden ayrılan Koç’un rozetini de Cumhurbaşkanı Erdoğan takarak katılımını duyurdu.