  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP ve Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı!
Takip Et

CHP ve Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı!

CHP ve Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden iki belediye başkanı, AK Parti'ye katıldı. Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç’un rozetleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP ve Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı!
Takip Et

Antalya’nın Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ile Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç, bir süredir bağımsız sürdürdükleri görevlerinin ardından partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçti.

AK Parti Grup Toplantısı’nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki belediye başkanına parti rozetlerini taktı ve yeni katılımlar nedeniyle kendilerini tebrik etti.

AK Parti’ye iki başkan daha katıldı

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, bir süre önce CHP’den istifa etmiş ve görevine bağımsız olarak devam ediyordu. Yıldırım, grup toplantısında yapılan törenle AK Parti’ye resmen katıldı.

AK Parti’ye katılan bir diğer isim Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç oldu. Yeniden Refah Partisi’nden ayrılan Koç’un rozetini de Cumhurbaşkanı Erdoğan takarak katılımını duyurdu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendiCHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendiGündem

 

Vakıf Katılım Gaziantep’e öz tüketim Güneş Enerjisi Santrali kurduVakıf Katılım Gaziantep’e öz tüketim Güneş Enerjisi Santrali kurduŞirket Haberleri

 

Gündem
Böcek ailesinin otelde kilitli kaldıkları ortaya çıktı
Böcek ailesinin otelde kilitli kaldıkları ortaya çıktı
Komisyondan İmralı kararı çıkacak mı?
Komisyondan İmralı kararı çıkacak mı?
AK Parti'den teşkilat değerlendirme toplantısı: Yol haritamızı netleştirdik
AK Parti'den teşkilat değerlendirme toplantısı: Yol haritamızı netleştirdik
Böcek ailesi soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklu sayısı yükseldi
Böcek ailesi soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklu sayısı yükseldi
Erdoğan'dan Köksal Toptan'a ziyaret
Erdoğan'dan Köksal Toptan'a ziyaret
Meclis'te “suça sürüklenen çocuklar” için araştırma komisyonu kuruldu
Meclis'te “suça sürüklenen çocuklar” için araştırma komisyonu kuruldu