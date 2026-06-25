CHP YDK 4 il başkanı ve bir belediye başkanının ihraç kararına itirazı reddetti

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) bugün ihraç taleplerini görüşmek üzere bir araya geldi.

Dört il başkanı ve bir belediye başkanının itirazı reddedildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak bilinen Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) ihraç taleplerini ve bunlara itirazları değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Kurul, dört il başkanı ve bir belediye başkanının itirazını reddetti.

Partinin en üst düzey disiplin organı olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 15 asil üyeden oluşuyor. Bu üyelerin görevleri “disiplin soruşturması yapmak”, “uyarı, ihraç gibi cezaları karara bağlamak”, “itirazları incelemek” ve “parti içi düzeni sağlamak” olarak özetlenebiliyor.

Kılıçdaroğlu "Hesap soracağım" demişti

İstinaf'ın “mutlak butlan” kararı sonrası görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs 2026 tarihinde Genel Merkez'de bir bayramlaşma programı düzenlemiş, burada yaptığı konuşmada "Bana soruyorlar, 'ne yapacaksın?' Hesap soracağım. Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız" gibi ifadelere yer vermişti.

Kılıçdaroğlu ayrıca şunları eklemişti:

“Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete talana başvuran belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım için sizlerden, tarih önünde hak deryasından özür diliyorum.

“Rüşvetlerden ve hırsızlardan arınacağız. Uşak Belediyesi'nde rüşvete göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Size soruyorum. Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu?”