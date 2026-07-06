CHP YDK, 8 kişinin tedbir kararına itirazını reddetti
CHP YDK toplantısı sona erdi. Kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen 8 kişinin tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi. Aralarında 7 il başkanı ile Avukat B.Y.'nin de bulunduğu isimler hakkındaki disiplin süreci tedbirli olarak devam edecek.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen kişilerin itirazlarını görüşmek için toplandı.
Toplantıda, yedisi il başkanı 8 kişinin tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi.
CHP'ye mutlak butlan kararının ardından partinin Genel Başkanlığına mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesiyle aralarında milletvekillerinin de olduğu çok sayıda parti yöneticisi kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.
Disipline sevk edilen isimlerden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararına yaptığı itiraz kabul edilmişti.
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