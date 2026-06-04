CHP YDK "mutlak butlan" sonrası ilk kez toplandı: İhraç süreci mi başlıyor?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "mutlak butlan" kararının ardından göreve dönen Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) bugün ilk toplantısını yapıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışını yaptığı ve 13:00'te başlayan toplantıda yeni YDK Başkanı seçilecek. İlk oturumda herhangi bir disiplin dosyasının görüşülmesi beklenmiyor.

CHP Genel Merkezi'nde yapılacak toplantı, en yaşlı üye sıfatıyla Garip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. İlk toplantının gündeminde YDK Başkanlığı seçimi yer alıyor.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, partinin en üst düzey disiplin organı. Kurul, 15 asil üyeden oluşuyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun sonraki toplantılarında parti içi ihraç istemleri ve disiplin süreçleri masaya yatırılabilir.

YDK'nın görevleri

CHP Disiplin Yönetmeliği ve Parti Tüzüğü uyarınca Yüksek Disiplin Kurulu'nun görevleri şunlar:

Disiplin Soruşturması Yapmak: Parti suçu işlediği iddia edilen, parti programına, tüzüğe veya kurumsal kimliğe aykırı hareket eden üyeler hakkında soruşturma yürütmek.