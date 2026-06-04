CHP YDK'dan açıklama: Özkan Yalım ihraç kararından önce istifa etti, partiye dönmeyecek

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli "mutlak butlan" kararı ile 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı iptal edilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti organlarının yetkilerine son verilmişti.

Mahkeme kararıyla birlikte CHP'de parti organları yeniden 4 Kasım 2023 öncesindeki isimlerle devam etti. Kararın ardından CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ilk kez bugün CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının açılışında bulundu ve yaptığı kısa konuşmanın ardından toplantıdan ayrıldı.

İhraç kararları iptal edildi

Toplantıda CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığına İzmir Milletvekili Mahir Polat seçilirken, Başkan Yardımcılığı'na Ahmet Ersen Özsoy ve Sekreterliğe ise Sezgin Kaya seçildi.

Toplantıda Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde partiden yapılan tüm ihraçların geçersiz sayılması yönünde karar alındı.

YDK'nın Özel dönemindeki ihraçların iptaline yönelik aldığı karar, Yargıtay'a bildirilmesi talebiyle hafta başında açıklanan CHP'nin yeni MYK'sına sunulacak.

Özkan Yalım partiye dönecek mi?

İhraçların tamamının iptaline yönelik kararla birlikte, 3 Mayıs 2026 tarihinde CHP'den ihraç edilen tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da CHP'ye geri dönme ihtimali de konuşuldu.

YDK Başkanı Mahir Polat konuya dair şöyle konuştu:

“Özkan Yalım ihraç kararından önce istifa etmiş. İhraç kararlarının geri alınması kapsamında dönüşü söz konusu değil. Özkan Yalım’ı affettik diye bir şey yok. Polemiğe kapalıdır.”