CHP yeni yol haritasını belirledi: İstanbul'da ilçe mitingleri sona eriyor

Belediyelere yönelik operasyonlar, soruşturmalar ve davaların uzun süredir gündemde olduğu CHP, üyelik kampanyasına hız verirken, mutlak butlan iddiaları da yeniden dillendirilmeye başlandı.

Mutlak butlan iddiası

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf’a taşınan davada mahkeme heyeti taraflardan delege listesi istedi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, mahkemenin 'bayramdan sonra mutlak butlan' kararı vereceğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri geleceğini savundu. Atik "İstinaf, Kılıçdaroğlu’nun listesini istedi. CHP'ye çağrı heyeti atanabilir" dedi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında dün toplanan ve yaklaşık dört saat süren Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ilerleyen süreçteki miting takvimi ile yeni başlatılan üyelik kampanyası ele alındı.

Toplantıda ilgili genel başkan yardımcılıkları tarafından ekonomi ve dış politika sunumları gerçekleştirildi.

Üçüncü üye kampanyası

Merkez Yönetim Kurulu'nda "Katlanmak Zorunda Değilsiniz" sloganıyla duyurulan üyelik kampanyası ele alındı. CHP, bu kez üç ay sürecek yeni bir kampanya başlattı. "Karanlığa, hukuksuzluğa, yoksulluğa katlanmak zorunda değilsiniz" denilen kampanya kapsamında her hafta yeni içerikler üretilecek.

Geçen hafta "Katlanmak Zorunda Değilsiniz" temalı kampanya kapsamında paylaşılan ilk videoda, "Bu toprakların mayasında umut, ruhunda cesaret var. Teslim olmak yok. Karanlığa, hukuksuzluğa, yokluğa, yoksulluğa, haksızlığa katlanmak zorunda değilsiniz. Bize katılabilirsiniz" ifadeleri kullanılmıştı.

Yeni haftanın teması 'yoksulluk' olacak

Kampanya kapsamında her hafta pazartesi ve perşembe günleri farklı içeriklerle üylik daveti yapılacak. Yoksulluk, yoksunluk, gençler, kadınlar, hukuksuzluk, emekliler ve işçiler temalarının işlenmesi planlanıyor.

Kampanya için jingle çalışmasının başlatıldığını belirten parti kurmayları, “Bu sadece bir üye kampanyası değil. Aynı zamanda bilgilendirme, meselelere dahil etme, ortaklaştırma ve ortak yönetime davet etme başlıklarında değerlendirilebilir. Bu haftanın teması yoksulluk olacak” diye konuştu.

Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından CHP'de iki ayrı üyelik kampanyası yürütülmüştü. İlki Özel'in genel başkan seçildiği kurultayın hemen ardından "Baba Evine Davet" temasıyla başlatılan kampanya kapsamında 31 Mart 2024 seçimlerine kadar partinin üye sayısında 100 binin üzerinde bir artış yaşanmıştı.

İkinci üye kampanyası ise CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini açıkladığı ön seçimin takviminin ilan edilmesinin hemen ardından başlatılmış ve vatandaşlar ön seçimde oy kullanmak için partiye üye olmaya davet edilmişti. Bu kampanyada da partiye yaklaşık 500 bin üye kayıt yaptırmıştı.

19 Mart'ta miting yapılacak

CHP’nin her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde he hafta sonu ise Türkiye'nin bir başka ilinde düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitingleri devam ediyor. İstanbul ilçe mitingleri, 18 Şubat Çarşamba akşamı yapılacak Ataşehir mitingiyle sona erecek.

Ataşehir mitingiyle 19 Mart 2025 günü Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla Saraçhane'de başlayan mitingler kapsamında İstanbul’un 39 ilçesinin tamamında en az bir miting düzenlenmiş olacak.

CHP'nin miting takvimine ilişkin bilgi veren kurmaylar, "19 Mart’ın yıl dönümüne kadar devam edecek bölge mitinglerinin ardından 18 Mart akşamından başlayacak büyük bir yıl dönümü mitingi hazırlığındayız. Şu ana kadarki mitinglerde şarkılarını söylediğimiz isimlerin bizzat katıldığı, bütün gece meydanı terk etmediğimiz büyük bir miting olacak. 19 Mart’tan sonra İstanbul’daki varlığı sürdürdüğümüz farklı bir formata geçeceğiz" dedi.

Ataşehir’de yapılacak 90’ıncı mitingin ardından 91’inci miting 21 Şubat Cumartesi günü saat 14:00’te Kocaeli'de düzenlenecek.

'Amaç İmamoğlu'nu avukatlardan uzak tutmak'

Merkez Yönetim Kurulu toplantısında İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na yapılan atamalar ile gerçekleşen mini kabine revizyonu da ele alındı.

Kurmaylar Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olduktan sonraki ilk açıklamalarında da CHP’li belediye başkanlarının yönelik dava süreçlerini ele almasına tepki göstererek, "Bakanlığa geliş amacını söylemiş oldu. İki bakanın birden gelmesi stratejik. Tutukluların avukatlarla görüşmesi veya duruşmalardan fotoğraf paylaşılmasına ilişkin yaptığı açıklamalar, sadece İstanbul soruşturmasına ilişkin. Tüm motivasyonunun İstanbul'daki belediyelerimize yönelik dava süreçleri olduğu anlaşılıyor. Ekrem İmamoğlu'nu avukatlardan uzak tutmaya çalışmak için kullandığı ifadeler tüm hukuk sistemini yerle bir edebilir" dedi.

Köprü yürüyüşüne izin verilmedi, Çelik 'Yürüyeceğiz' dedi

CHP'nin köprülerin özelleştirilmesine karşı İstanbul'da yapmak istediği yürüyüşe Valilik'ten izin çıkmadı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Bir valilik yasak kararı var. Daha önce TRT’de de uygulamışlardı. Galata Köprüsü'nde yaptığımız Filistin eyleminde de yasaklama getirmişlerdi. Ama o yasaklama kararına rağmen biz yarın (bugün) saat 17.00'de Ortaköy'de olacağız. Oradan Beşiktaş Arnavutköy'e yürüyeceğiz" dedi.