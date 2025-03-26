CHP yol haritası belirliyor, DEM Erdoğan'dan gün bekliyor

ANKARA GÜNLÜĞÜ

İBB’ye başkanvekili seçimlerini de İstanbul’dan takip edecek olan Özel, perşembe günü Parti Meclisini toplayacak. Parti Meclisi’nin Ankara’da toplanması bekleniyor. Oldukça yoğun bir gündemle toplanacak olan Parti Meclisi’nde Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38.Olağan Kurultaya ilişkin başlatılan soruşturma, Hatay eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye yaptığı başvuru, 6 Nisan’da yapılacak olağanüstü kurultay ile ön seçim sonuçları ele alınacak.

“Kent uzlaşısına ‘suç’ demek Kürt düşmanlığı”

TBMM’de dün grup toplantısı yapan tek parti DEM Parti oldu. DEM Parti Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları başta olmak üzere çok sayıda kişinin tutuklanmasıyla Türkiye’de bambaşka bir aşamaya geldiğini belirterek, “İktidar, hukuk ve meşruiyet aramıyor; elindeki yargı sopasıyla her yere saldırıyor” dedi. Kent uzlaşısından suç çıkarmaya çalışan savcı ya da iktidarın çok büyük yanılgı içinde olduğunu ifade eden Hatimoğulları, “ İktidara sormak istiyoruz. Siz bu anlayışla nasıl bir Türkiye uzlaşısı sağlamayı düşünüyorsunuz? Kent uzlaşısına ‘suç’ demek Kürt düşmanlığıdır. Kürtler, Ankara’da, İstanbul’da kendini temsil etmesin demektir. Bu girişim barış, diyalog ve müzakere sürecini sabote etmektir. Kent uzlaşısı kişilere mal edilemeyecek kadar toplumsaldır” dedi.

“Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi sadece iktidarın insafına bırakılacak bir durum değildir” diyen Hatimoğulları, DEM Parti’nin İmralı ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebine ilişkin, “Bayramdan sonra görüşülebileceğine dair bilgi bizimle paylaşıldı. Tarihi net değil. Adaya gitmeyle ilgili talebi ilettik henüz bir yanıt gelmedi. Nevruzdan önce bir gidiş beklenmekteydi ama bu gerçekleşmedi” diye konuştu.