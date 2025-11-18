CHP yönetimindeki belediyeler Roman Koordinasyon Merkezleri kuruyor

CHP, Roman vatandaşların yaşadığı sorunlara çözüm üretmek amacıyla belediyelere “Roman Koordinasyon Merkezi” kurulması talimatı gönderdi. Parti yönetiminin ilettiği yazıda, kurulacak merkezlerde biri kadın, biri erkek olmak üzere iki personelin görevlendirilmesi istendi.

Belediye başkanlarına yazı gönderildi

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek imzası ile belediye başkanlarına gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

“Köklü tarihleri, kendilerine özgü dilleri, zengin kültürel yapılarıyla ülkemizin birçok şehrinde yaşayan Roman vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik sıkıntılar ile karşı karşıya kalmaktadır. Roman vatandaşlarımızın eğitim, sosyal katılım, istihdam ve yardımlara erişim alanlarında yaşadığı sıkıntıların ortadan kaldırılması ve toplum içerisinde daha aktif rol almaları amacıyla CHP’li belediyeler olarak, ‘Roman Koordinasyon Merkezi kurulması hususlarını bilgilerinize sunarız.”