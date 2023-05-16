CHP, yurt dışında oy verme günlerinin azaltılmasına itiraz etti

ANKARA (EKONOMİ) - CHP, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Japonya gibi bazı ülkelerde oy verme işlemlerini 2 güne indirmesine itiraz etti.

YSK’ya yapılan itiraz sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Maç devam ederken kural değiştirilmez." dedi.

YSK’nın 16 Mart’ta açıkladığı takvimde oy kullanma tarihlerinin 20-24 Mayıs olarak belirlenmesine rağmen şimdi bu tarihin 20-21 Mayıs olarak iki güne indirildiğini belirten Erkek, "Esas olan seçmenin oy kullanmasını sağlamak, bunun için başvuru yaptık. En doğru kararın alınacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erkek, yurt dışında seçmenin YSK tarafından 16 Mart’ta açıklanan takvime göre planlamasını yaptığını belirterek, "Maç devam ediyor, birinci turda kazanan yok önemli olan seçmen iradesinin tecelli etmesi." diye konuştu.

YSK'dan uzatma kararı

YSK, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.