CHP ‘zeytinyağında ihracat yasağını kaldırın’ çağrısı yaptı

ANKARA (EKONOMİ) CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a, “zeytinyağı ihracat yasağını kaldırın” çağrısı yaptı. Bakırlıoğlu, “İhracat engeli kalkmazsa; önümüzdeki yıllarda ihracatçımız yeni ihraç pazarı ve müşteri bulmakta zorlanacaktır” dedi.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Bakırlıoğlu, geçtiğimiz yıl hem üretim hem de ihracatta tüm zamanların rekorunu kıran zeytinyağında ihracat rakamlarındaki daralmaya dikkat çekti. Bakırlıoğlu, 2023-2024 ihracat sezonunun başladığı kasım ayında zeytinyağı ihracatında geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 70, değer bazında ise yüzde 44.4 gerileme yaşandığını kaydetti.

Üreticilerin elinde stokta 230 bin ton zeytinyağı bulunduğunu ve yasak kalkmazsa bu yağda kalite kaybı yaşanacağına dikkat çeken Bakırlıoğlu, Ticaret Bakanlığı’nın, 1 Ağustos 2023 tarihinde dökme ve varilli zeytinyağına önce 3 aylık yasak getirdiğini; daha sonra da yasak kararını süresiz olarak uzattığını hatırlattı. Kısıtlamalar sonrası firmaların taahhütlerini yerine getirmekte sıkıntılar yaşadığını ifade eden Bakırlıoğlu, yasak kararının iç piyasadaki fiyatların düşmesi için alındığını ancak bir fiyat düşüşü yaşanmadığını sonuç olarak kısıtlamanın beklenen sonucu vermediğine dikkat çekti. Bakırlıoğlu, “Kısıtlamanın uygulanmaya başlandığı kasım ayından itibaren zeytinyağı ihracatımızda yaklaşık yüzde 70 bir azalış olduğunu görüyoruz. İhracatçıların yıllık yaptığı kontratlar var ama söz konusu kısıtlamalar firmaların taahhütlerini yerine getirememelerine neden oluyor. Dış pazarda zeytinyağı 9-10 euro iken şuanda 6-7 euroya düştü. Çiftçi kilo başına 2 euro zararda… Bu yasak, iç piyasadaki fiyatların düşmesi için alınmıştı ama bir fiyat düşüşü de yaşanmadı. Sonuç olarak kısıtlama hem yurttaşı hem de üreticiyi zarar ettirdi “ dedi.

Bakırlıoğlu, konuyla ilgili verdiği soru önergesinde Ticaret Bakanı Bolat’tan şu sorularına yanıt istedi:

“Son üç yılda alınan ihracat yasakları hangi nedenlerle alınmıştır? 1 Ağustos 2023 yılında bakanlığınızca alınan 3 aylık ihracat yasak kararında neden süresiz uzatmaya gidilmiştir? Söz konusu yasağın, zeytinyağı ihracatçılarımız için neden olacağı pazar kaybıyla ilgili bakanlığınızın yapmış olduğu bir çalışma var mıdır? Yasağın kalkması için bakanlığınız tarafından yapılan herhangi bir fizibilite çalışması var mıdır? Yasak nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyen üreticilerimizin zararlarını telafi için yapılmış bir çalışma var mıdır? Yasak getirilmeden önce ilgili üretici birlikleri ve ihracatçı birliklerin görüşlerine başvurulmuştur mudur?"