CHP’de 1 belediye başkanı, 2 meclis üyesi için ihraç kararı verildi

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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Sarı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'de yeni ihraçların olacağını bildirdi.

Aralarında 1 belediye başkanı ve 2 meclis üyesi var

Kesin ihracı istenen isimler arasında Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da var.

Partiden ihraç edilecek isimleri açıklayan Sarı, “Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve İBB Meclis üyeleri Ülkü İnanlı ile Melendiz Dalyan İzgi kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi” dedi.

Karar "tedbirli" olarak alındığı için adı geçen kişilerin parti içindeki hak ve yetkileri disiplin kurulu son kararı verene kadar donduruldu. İhraç talebiyle ilgili nihai kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.