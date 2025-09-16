CHP’de 21 Eylül kurultayı öncesi bir delege iptal başvurusu yaptı

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava 24 Ekim'e ertelendi.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi dosyasının getirilmesine de hükmeden mahkeme, Çankaya İlçe Seçim Kurulu’ndan 21 Eylül’deki CHP olağanüstü kurultayının delege listesinin, birleştirme tutanaklarının kongre gerçekleştikten sonra istenmesine de karar verdi.

Olağanüstü kurultaya sayılı günler kala dikkat Ankara'da bir CHP'li delegenin 21 Eylül'deki kurultayın iptali için başvuru yaptı.

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eğer işte mahkeme 42. Asliye Hukuk Mahkemesi mutlak butlan kararı verseydi ya da geçici bir heyet atasssaydı, ona karşılık 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı alındığını açıklamıştı. Bunun için de 900 delegenin imza verdiğini söylemişti. Hatta şu tür açıklamaları vardı Özgür Özel'in: Mutlak butlan çıkarsa ya da geçici bir heyet görevlendirilirse o koltukta ancak 6 gün oturabilir diyordu. Mahkeme devam ederken, 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde o şaibeli kurultay davası devam ederken, bir CHP'li Ankara delegesi Çankaya 4 No'lu İlçe Seçim Kurulu'na 21 Eylül'deki 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptal edilmesi için başvuruda bulundu." ifadelerini kullandı.