CHP’de 24 Ekim senaryoları

Davanın mevcut yönetimin lehine reddedilmesi beklentisi yükselirken, davanın başka bir tarihe ertelenmesi de ikinci ihtimal olarak görünüyor. CHP’nin bölünmesine neden olacak 3. ihtimal “mutlak butlan” kararının çıkması ise mevcut yönetimin görevinin düşmesi, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin göreve dönmesinin yolunu açacak.

CHP’de en yüksek beklenti, mahkemenin kurultay iptal talebini reddetmesi. Bu durumda Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimi görevine devam edecek. Böyle bir karar çıkması, CHP’de muhalif kanadı zayıfl aması ve Kılıçdaroğlu’nun partiye geri dönme ihtimalinin ortadan kalkması demek. Toplu istifa olursa…

CHP’de konuşulan ikinci ihtimal ise, mahkemenin 38. Olağan Kongreyi iptal etmesi yani ‘mutlak butlan’ kararı. Bu durum eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçici de olsa partinin başına geçmesi demek. Bu durumda CHP’nin mevcut yönetimi toplu halde istifa edebilir. Yeni bir parti çatısı altında toplanması da senaryolar arasında.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen milletvekillerinin tamamının CHP’de kalıp kalmayacağı da merak konusu. Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bazı milletvekillerinin de mevcut yönetim ile hareket edebileceği, mahkeme kararına tepki göstererek partiden istifa edebilecekleri de konuşuluyor.

Bu da milletvekillerinin yarıdan fazlasının partiden ayrılması demek. Bu durum, CHP’nin ana muhalefetten düşmesi, Kılıçdaroğlu’nu destekleyen milletvekili sayısı 20’yi bulmazsa Meclis’te grubun da düşmesi demek. Bu durum CHP’de bölünmenin kapısını açacak en kötü senaryo alarak dillendiriliyor.

Üçüncü olasılık ise mahkemenin yeniden davayı başka bir tarihe ertelemesi. CHP içinde mahkemenin ertelenmesi zayıf bir ihtimal olarak da görülsede olasılıklar arasında. Mahkeme, ‘mutlak butlan’ yerine kayyum kararı vererek, eski genel başkan Kılıçdaroğlu yerine başka birini de atayabilir. Kulislerde bu ihtimal de konuşuluyor.