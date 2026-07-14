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CHP’de 4 ilçe başkanı görevden alındı

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 10 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda Şanlıurfa'da Birecik, Eyyübiye, Halfeti ve Hilvan ilçe başkanları görevden alındı

Haber Merkezi
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CHP’de 4 ilçe başkanı görevden alındı
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 10 Temmuz'da gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında önemli bir teşkilat kararı alındı. Toplantıda alınan karar doğrultusunda Şanlıurfa'nın Birecik, Eyyübiye, Halfeti ve Hilvan ilçe başkanları görevden alınırken, ilçe yönetimlerinin de feshedilmesine karar verildi.

CHP Şanlıurfa'da 4 ilçe teşkilatını feshetti

CHP Şanlıurfa İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK), 10 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda, Birecik, Eyyübiye, Halfeti ve Hilvan İlçe Başkanları görevden alınmış, söz konusu ilçe yönetimleri feshedilmiştir. Dört ilçeye ilişkin resmi görevden alma yazıları, 13 Temmuz Pazartesi (dün) Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı’nın resmî e-posta adresine gönderilmiş ve parti sistemine işlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

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