CHP'de 49 kişi için kesin ihraç istemi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti üyesi olmalarına karşın "Yeni Parti" propagandası yaptıkları gerekçesiyle aralarında eski CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve eski genel başkan yardımcılarının da bulunduğu 49 ismi kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.

Önceki dönemlerde parti yönetiminde ve çeşitli kademelerde görev üstlenmiş isimlerin yer aldığı sevk kararında parti tüzüğüne aykırı faaliyetler gerekçe gösterildi.

Parti Meclisi kararıyla disipline sevk edilen 49 isim şu şekilde sıralandı:

“Ali Abbas Ertürk, Asiye Ergül, Aylin Nazlıaka, Bahattin Bahadır Erdem, Barış Övgün, Bedirhan Berk Doğru, Berk Kılıç, Burcu Mazıcıoğlu, Canan Taşer, Cansel Çiftçi, Ecevit Keleş, Elif Leyla Gümüş, Emine Uçak Erdoğan, Güldem Atabay, Hikmet Erbilgin, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel, Melisa Uğraş, Meryem Gül Çiftçi Binici, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Önder Kurnaz, Polat Şaroğlu, Selin Sayek Böke, Sercan Çığgın, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Tolga Sağ, Turgay Özcan, Uğurcan İrak, Uygar Parçal, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Yankı Bağcıoğlu, Baran Seyhan, Emre Kartaloğlu, Ozan Varal, Emre Yılmaz, Pınar Uzun Okakın, Oya Ünlü Kızıl, Deniz Çakır, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Aysemin Gülmez, Mesut Kırşanlı.”