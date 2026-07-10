CHP'de 7 il başkanı görevden alındı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, yürütülen değerlendirmeler neticesinde 7 il başkanlığının feshedilerek yönetimlerinin görevden alındığını ve boş bulunan teşkilatlara yeni il başkanlarının atandığını açıkladı.

Parti sözcüsünün aktardığı bilgilere göre yürütülen disiplin ve yapılandırma çalışmaları kapsamında; Afyonkarahisar il ve merkez ilçe yönetimi, Giresun il yönetimi, disiplin kurulu ile merkez ilçe başkanlığı, Trabzon il ve Ortahisar ilçe yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Bu illerin yanı sıra Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il yönetimlerinin de görevden alınmasıyla toplam 7 ilde parti örgütleri feshedildi. Görevden almaların yanı sıra eski İzmir İl Başkanı Çağdaş Güç ile Giresun ve Trabzon il başkanları, tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Yapılan atama kararlarına göre buralarda göreve getirilen yeni il başkanları şu isimlerden oluştu:

Bitlis İl Başkanlığına Maarif Kızılağaç, Aksaray İl Başkanlığına Cansu Bülbül, Bilecik İl Başkanlığına Kazım Yağmur, Denizli İl Başkanlığına Ayhan Oral, Diyarbakır İl Başkanlığına Sertaç Eke, Ağrı İl Başkanlığına İbrahim Varol, Iğdır İl Başkanlığına Halil İbrahim Artantaş atandı. Kırıkkale'de Mustafa Demirel, Manisa'da Engin Uzun, Muğla'da Halil Karahan, Muş'da Sertaç Demirel, Nevşehir'de Tayfun Ceyhan, Yozgat'ta Kazım Eliaçık ve Tekirdağ'da ise Erdoğan Kaplan yeni il başkanı olarak görevlendirildi.

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