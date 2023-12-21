CHP'de 9 ilin belediye başkan adayları belli oldu
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, PM toplantısı sonrası CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adaylarını açıkladı.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde siyasi partiler hazırlıklarına hız verdi.
CHP'de 227 seçim bölgasinde adayların açıklanmasından sonra, bugün de Parti Meclisi toplantısından sonra 3'ü büyükşehir olmak üzere 9 ilin belediye başkan adayyları açıklandı.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in açıkladığı iller ve adayların isimleri şöyle:
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Soykaya,
Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek,
Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü,
Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muarrem Erkek,
Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu,
Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammed Rıza Yalçınkaya,
Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindir,
Kütahya Belediye Başkanı Adayı Elif Kahveci,
Ardahan Belediye Başkanı Adayı Faruk Demir.