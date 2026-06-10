CHP’de 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi: Hangi yaptırımlar uygulanabilir?

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, MYK üyeleri ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nde saat 13:45’te başlayan toplanın ana gündem maddelerinden biri de “Arınma” oldu.

Dokuz isme ihraç kararı

Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP MYK’da Özgür Özel’e yakın dokuz ismin, “Tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle” Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk ettiği öğrenildi.

Mutlak butlan yönetiminin, “Partinin kurumsal kimliğini zedelediği” gerekçesiyle ihraç ettiği isimler, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut olarak sıralandı.

CHP’nin, yeni sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısı devam ederken kameraların karşısına geçti.

Sarı, “Türkiye’nin sorunları” ve “Parti içi konular” olmak üzere MYK’nın iki ana gündemi olduğunu kaydetti.

"Özgür Özel ile ilgili değerlendirme sonra yapılacak"

Parti Sözcüsü Sarı, Özgür Özel ile ilgili gelen soruya "Özgür Özel’le ilgili değerlendirme sonra yapılacak" yanıtını verdi.

"Çabalar sonuç vermedi"

Sarı, istinaf kararı ile 21 Mayıs tarihi itibarıyla CHP’nin, “Tedbirli bir mutlak butlan kararı ile karşı karşıya olduğunu” belirterek, “Bizler, göreve gelmiş MYK olarak bu sürecin mümkün olduğunda diyalog içinde yürütülmesi için azami katkıyı vermeye çalıştık” dedi.

CHP’nin içine düştüğü cenderenin içinden nasıl çıkılacağına yönelik ortak bir akıl ile karar alınması yönünde çaba sarf ettiklerini ileri süren Sarı, “Ancak bununla ilgili çabalarımızın sonuç doğurmadığını gördük bu süreç içerisinde” diye konuştu.

CHP’li belediye başkanlarının diyalog heyeti çabasını, “Olumlu çabalar” olarak nitelendiren Sarı, çabaların sonuç vermediğini bildirdi.

"İki başlılık görüntüsü"

CHP’nin seçilmiş yönetiminin, “Diyalog için uzatılan eli geri çevirdiğini” söyleyen Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler, bir kurultaysız yol yürümek niyetinde değiliz. Partinin içine düştüğü bu durumdan ancak siyasi müdahale ile çıkabileceğimizi söyledik. Bu da hiç şüphe yok ki kurultay… Kurultaydan kaçmıyoruz. Yarın da PM’de kurultay konuşacağız. Ancak varmış olduğumuz noktada, partide bir çeşit iki başlılık olduğunu görüyoruz.

Arkadaşlarımız, CHP Genel Başkanı’nın Meclis’te konuşturmamak üzerine iş ve eylemlere giriştiler. Bizim önümüzde kırmızı çizgilerimiz var. Partinin kurumsal kimliğini aşındırmadan, parti içi tartışmaların ilerletici olduğunu düşünüyoruz. Ancak partinin kurumsal kimliğini zedeleyen iş ve eylemleri not ettiğimizi hep açıkladık.

En son yaşadığımız grupla ilgili tartışmadan sonra, Sayın Kılıçdaroğlu’na tahsis edilmiş bir salon olmasına rağmen, amir hükümlere rağmen Genel Başkan’ın konuşmasının engellenmesiyle karşı karşıya kaldık.

Biz ne kadar ılımlı bir yaklaşımla hareket edersek edelim, bu çabalarımızın bir türlü anlaşılmadığını görüyoruz. Bizim uzattığımız ele arkadaşlarımız yumruk sıkarak karşılık verdiler.

İhraçlar konusu

Temiz siyaset, temiz toplum ve arınma siyaseti çerçevesinde CHP’nin kendi kurullarını çalıştıracağı ve arınma siyaseti çerçevesinde yapması gerekenleri yapmak zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Mutlak butlan kararından sonra, partinin kurumsal kimliğini zedeleyici eylemlerin de değerlendirdiği bir parti içi kurulların değerlendirildiği süreç olacak.

CHP’nin kurultayının şaibeli hale gelmesini sağlayan, iddianamelere konu olan ve kamuoyunda tartışılan arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin kararı alacağımızı duyuruyoruz. Temiz siyaset açısından, partiyi arındırmak açısından zor da olsa bu kararı aldık. Karar, oy birliğiyle alınmıştır.”

Hangi yaptırımlar uygulanabilir?

Tedbirli olarak disiplin sürecinde ortaya çıkabilecek olası olası sonuçlar şöyle sıralanıyor:

• Parti içi hakların askıya alınması:

Tedbirli sevk kapsamında milletvekillerinin parti organlarında görev alma, oy kullanma, aday olma ve parti içi siyasi faaliyetlere katılma haklarının geçici olarak durdurulması.

• Grup içi faaliyetlerin kısıtlanması:

TBMM CHP Grup yönetiminin alacağı kararlara bağlı olarak, ilgili milletvekillerinin grup toplantılarına katılımı, söz hakkı ve grup içi temsil yetkilerinin sınırlandırılması.

• Disiplin süreci sonucuna göre değişecek statü:

Soruşturma sonucunda uyarı veya kınama verilirse süreç sona erebilirken, ihraç kararı çıkması halinde parti üyeliği sona erebilir; ancak bu durum milletvekilliğini doğrudan düşürmez.

• Meclis görevleri devam ediyor

Milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’ndaki oy kullanma, kanun teklifi verme ve komisyon çalışmalarına katılma gibi anayasal haklarının devam ettiği belirtiliyor.

• CHP Grup Başkanı açısından olası etki

Sürecin genişlemesi veya grup içi gerilimin artması durumunda, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yürüttüğü grup toplantılarının işleyişinin zorlaşabileceği veya toplantıların siyasi gerilim nedeniyle sekteye uğrayabileceği değerlendiriliyor.

• Savunma hakkı

Milletvekilinin Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) önünde kendisini savunma veya karara karşı tüzükte belirlenen süreler içerisinde itiraz hakkı saklıdır.

Tedbir kararı, soruşturmanın seyrine göre disiplin kurulu tarafından kaldırılabilir.

CHP'li vekillerden tepki: Bu karar kabul edilemez

CHP kurmayları, alınan kararın tüzüğe aykırı olduğunu belirterek yargıdan döneceğini savundu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise ihraç kararını “hukukun gaspı” olarak nitelendirerek, “CHP tarihi ve Türkiye siyaseti açısından yüz karası, utanç verici bir karardır. Bu mesele parti içi bir konu değil, rejimle ilgili bir mesele olarak değerlendirilmelidir” dedi.

İhraç listesinde adı geçen CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu tepkiyi gösterdi:

"Bizi partiden atacaklarmış. Ah, ahhh… Ne cehalet yahu. Biz TBMM üyesiyiz. Milletvekillerini MYK kararı ile disipline veremezsiniz. Parti Meclisi kararı gerekir."