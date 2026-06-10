CHP’de 9 vekil bu maddeden ihraç istemiyle sevk edildi!
CHP Genel Başkanlığı görevine mahkeme kararıyla dönen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK, 9 milletvekilini kesin ihraç talebini parti tüzüğünün 74. maddesine dayandırdı.
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 9 milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi.
Toplantının ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, söz konusu milletvekillerinin "Partideki tüm görevlerinden uzaklaştırılmalarına an itibariyle karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.
MYK tarafından gerçekleştirilen sevk işlemi, parti tüzüğünün "TBMM Dışında Disiplin" başlıklı 74. Maddesine dayandırıldı.
İlgili tüzük maddesinde şu hüküm yer aldı:
MADDE 74- (1) Grup üyelerinin yasama çalışmaları dışındaki tutum ve eylemlerinden doğan parti suçları, Merkez Yönetim Kurulu'nun isteği üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca karara bağlanır.
Kimlerin kesin ihracı isteniyor?
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Ali Mahir Başarır (CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili)
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Gökhan Günaydın (CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili)
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Nurhayat Altaca Kayışoğlu (CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili / PM Üyesi)
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Özgür Karabat (CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili / PM Üyesi)
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Burhanettin Bulut (CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili)
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Umut Akdoğan (Ankara Milletvekili / PM Üyesi)
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Veli Ağbaba (Malatya Milletvekili / PM Üyesi)
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Turan Taşkın Özer (İstanbul Milletvekili)
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Ensar Aytekin (Balıkesir Milletvekili)