CHP'de 9 vekil ile ilgili karar ağustos ayında verilecek

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) bugün yaptığı toplantıda, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen dokuz milletvekilinin dosyalarının 20 Ağustos Perşembe günü görüşülmesine karar verildi.

CHP YDK bugün saat 14:00'te Genel Merkez'de toplandı. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından, "kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak" YDK'ya sevk edilen dokuz milletvekilinin dosyalarının 20 Ağustos Perşembe günü görüşülmesine karar verildi.

Ne oldu?

CHP'de mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun topladığı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Özgür Özel'e yakın 9 milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle YDK'ya sevk edilmişti.

Parti sözcüsü Müslim Sarı, bu vekillerin "Partideki tüm görevlerinden uzaklaştırılmalarına an itibariyle karar verilmiştir" demişti.

Kesin ihracı istenen isimler şöyle:

• CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

• CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın

• CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

• CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

• CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut

• Ankara Milletvekili Umut Akdoğan

• Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

• İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

• Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin

Partide Özgür Özel kanadı, ihraç talebiyle sevklerin ancak Parti Meclisi (PM) kararıyla yapılabileceğini ifade etmişti.